月休有幾天？水電工爸爸曝答案讓他傻眼 一票人點頭：父母那年代都這樣

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聯合新聞網／ 綜合報導
原PO得知做水電的爸爸一個月頂多休假2到3天，相當訝異。 示意圖／ingimage
原PO得知做水電的爸爸一個月頂多休假2到3天，相當訝異。 示意圖／ingimage

現在社會越來越注重勞工的基本權益，不論是薪資、福利或休假，都不斷調整來保障勞工。有一名網友和爸爸學習做水電，他好奇做這一行的休假怎麼請、能休幾天，沒想到得知一個月頂多休兩、三天後，讓他相當驚訝，質疑難道沒有勞基法保障嗎？不少人看了也透露自己爸媽就是這樣走過來的。

原PO在Dcard發文表示，自己目前待業中，計畫9月去日本讀書，這段期間便和做水電的爸爸一起到工地工作學習。雖然他是菜鳥，但並沒有受到任何言語暴力。然而對於休假一事，原PO好奇要怎麼請假、能休多少天，爸爸則坦白地說請假要提早講、繁忙期最好不要休，「一個月兩、三天沒有問題」，讓原PO聽了當場愣住。

他以為爸爸是在開玩笑，忍不住酸說「勞基法是塑膠做的？」結果爸爸不以為然地說，「勞基法？可以吃嗎？能掙多少當然就掙多少啊，怎麼可能休假？」讓原PO回想起自有記憶以來，爸爸就是這樣走過來的，常常一整個月不休假都去上班。對此，他也想問大家，「是我太草莓還是我爸太封建？」

不少人也透露自己爸媽有相同的體驗，「至少一個月還有二到三天休假欸，我爸媽在市場工作，一年只休像是清明或是中元節忙完後一天，或是過年三天這樣，重點還沒什麼錢，至少水電敢拚，趁機也做理財規劃」、「那個時代的人真的就是這樣，我媽是板模工，基本上沒在休假，幾個月才會休個一天」、「我爸是配管、焊接師傅，年資約40年，一個月只有一天在家休息」、「父母做工地的，長大出社會才知道他們根本沒什麼勞基法，可能一個月休不到一天」。

勞基法 水電工

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