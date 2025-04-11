關稅戰引發企業減薪、放無薪假？人力銀行整理五大勞工權益報你知

美國總統川普關稅戰急喊卡，全球金融市場暴起暴落，此事如何發展仍有變數，如果企業來不及因應，或觀望國際情勢而啟動減班休息（俗稱無薪假）時，勞保、勞退、健保會受影響嗎？員工可以去兼職嗎？104人力銀行提供5大QA，協助工作者權益自保，其中，減班休息需勞工同意；減班休息期間仍有薪資、且不得低於最低基本工資；減班休息期間，勞工可兼職，原工作的年資不中斷。

「變動，是這個時代唯一不變的真理。」一零四資訊科技總經理黃于純於關稅戰之初即發布員工信，信中提到「104不會實施無薪假、不會減薪、不會倒閉」；當世界慢下來，我們反而要加速前進！持續投資在 AI、產品、研發與服務，鼓勵員工持續學習、持續發揮專業與熱情，為自己和客戶創造價值。

Q1：雇主可單方面要求員工減班休息嗎？

A：不可以。104人力銀行指出，企業如果受到景氣影響而停工或減產，應優先考量採取減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人的福利、分紅等措施。如果仍有減少勞工工時及工資的必要，必須啟動勞資協商，雙方同意後，才能暫時縮減工作時間及減少工資，每次以不超過3個月為原則。如有延長期間必要，需重新徵得勞工同意。若雇主單方面縮減工作時間及減少工資，依據《勞基法》得裁罰新臺幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

Q2：減班休息，薪水怎麼算？

A：104人力銀行表示，薪資計算需掌握兩大原則：1.不得低於每月最低工資。2.只能減少正常上班日工時工資。舉例來說，員工A從5月開始，每月減班休息4天，月薪3萬元換算每天工資30,000元/30天=1,000元，減班休息4天、工資短少4,000元，但因30,000元-4,000元=26,000元，不得低於每月最低基本工資28,590元，因此，員工A在5月進入減班休息之後的薪資是28,590元。

Q3：減班休息，勞保、勞退、健保會受到影響嗎？

A：勞保可能有影響，但健保和勞退沒有影響。104人力銀行指出，員工在減班休息期間，公司還是要幫員工保勞保，但薪水因為減班休息降低，雇主可以檢附調整後的薪資資料，向主管機關調降勞保級距，減少公司和員工保險費的支出，但投保級距不得低於基本工資；當勞保級距調降，員工若申請生育、喪葬、傷病等給付時將會變少，所以，為了保障員工權益，勞資雙方也可約定不調降。勞退部分，雇主還是要按勞工原薪資提繳勞工退休金，不會受影響。健保部分，雇主還是要幫員工加保，因此，就醫和健保相關權益都不會受到影響。

Q4：減班休息期間可以兼職嗎？

A：可以，104人力銀行表示，員工在減班休息期間在不影響原有勞動契約及在職教育訓練執行下，可另行兼職，不受原契約禁止兼職限制，但仍需保守企業機密。

Q5：減班休息是否會影響年資計算？

A：不會，104人力銀行指出，根據《勞基法》員工在減班休息期間仍為在職，因此不會影響到年資的計算。