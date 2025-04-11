不敢退休！中高齡上班族九成擔心勞保勞退不夠用 7成6打算退而不休

美國總統川普的對等關稅政策，掀起全球金融市場海嘯，雖然宣布暫緩實施，但台灣企業身處世界供應鏈中心，面對未來的高不確定性，這股壓力恐怕最終將轉嫁至消費者與勞工身上，尤其是屆齡退休、財務規劃更需謹慎的中高齡族群首當其衝。根據1111人力銀行「中高齡二度就業意願調查」顯示，近九成憂勞保/勞退金不夠用，有7成6的人打算退而不休，跟去年的6成7相比，大幅成長近1成。

1111人力銀行調查顯示，中高齡上班族規劃的退休年齡平均為63歲，更有近1成的人不敢考慮退休問題。而這群上班族中有7成6的人打算退而不休，跟去年的6成7相比，大幅成長近1成，其中46.4%希望再找正職工作，也超越去年較多人選擇的計時/打工。

1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，受到美國對等關稅政策影響，讓中高齡上班族對退休後可支配金錢的焦慮感更上層樓，因此讓退休後希望重返就業市場的人數大增，也更願意投入穩定性較高的正職工作。不過，還是有35.8%的中高齡希望以計時/打工為主，更有6%的人想自行創業。退休後每周的期待工時平均為25.8小時、希望每個月平均能有35,557元的收入進帳。

而近幾年勞保瀕臨破產消息頻傳，調查也顯示，89.3%的中高齡上班族擔心勞保/勞退金不夠老年使用，其中更有超過5成5的人感到「非常擔心」。因此很多中高齡上班族會替自己安排其他退休規劃，像是53.2%的人都有進行勞退自提、32%投資股票基金、29.8%有銀行定存、25.3%靠ETF領息、24.3%的中高齡上班族有購買儲蓄型保單，讓自己的退休生活多一份保障。

面對45+以上的年齡現實，上班族最擔心遇到的職場困境包含：中年失業找不到工作(63.4%)、工作選擇少(42.6%)、職務被年輕人取代(35.8%)、職能不足以勝任工作(34.9%)。

為了解中高齡族群就業所面臨的壓力以及重返職場意願，1111人力銀行設計「中高齡二度就業意願調查」問卷，調查期間自114年3月26日至4月8日，針對1111人力銀行45歲以上求職會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,248份。