近五成中高齡上班族遭裁員、辭退 因經濟壓力重返職場

根據1111人力銀行11日發布的最新調查顯示，高達八成五的中高齡上班族曾經離開職場，其中以被辭退/裁員比例最高，有近五成，再來則是照顧家庭22.6%，以及健康因素20%。

超過八成八的上班族事後有重返職場，從事正職的比例依舊最高（82%），不過也有16.1%的上班族從此改為接案/打工為主。

而驅使中高齡「再上工」的動力，大多來自經濟壓力與生活重心重建的需求。需要穩定收入來源（86.7%）是中高齡重返職場的主因，重新找到生活重心（43.1%）、證明自己存在價值（34.6%）則分別位居二、三位。

然而，要真正重返職場並不容易，調查指出，近九成中高齡族群最沒自信的部分就是年齡，擔心年齡問題會讓企業接受度不高（89.7%），另外薪資偏低無法應付生活開銷（56.8%）、體力差反應慢無法負擔工作內容（31.6%）、技能無法滿足工作所需（24.3%）、工時太長難以兼顧家庭及工作（23.5%）也都榜上有名。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，許多中高齡求職者並非能力不足，而是缺乏舞台與合適的轉銜機制。企業若能設計出符合其生活節奏與體能狀態的工作環境，將能大大提升人力資源運用效率。

在調查中也顯示，中高齡上班族認為，企業若是能提供在職訓練、彈性工時/排班自由、簡化工作流程、職務再設計等幫助，將能助攻二度就業者順利重返職場。

上述「中高齡二度就業意願調查」問卷，是1111人力銀行自3月26日至4月8日，針對1111人力銀行45歲以上求職會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,248份。