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關稅戰動盪不安 近九成中高齡上班族憂勞保勞退金不夠

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據1111人力銀行11日發布的最新調查顯示，近幾年勞保瀕臨破產消息頻傳，調查顯示89.3%的中高齡上班族擔心勞保/勞退金不夠老年使用，其中更有超過五成五的人感到「非常擔心」。 圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行11日發布的最新調查顯示，近幾年勞保瀕臨破產消息頻傳，調查顯示89.3%的中高齡上班族擔心勞保/勞退金不夠老年使用，其中更有超過五成五的人感到「非常擔心」。 圖／1111人力銀行提供

美國總統川普的對等關稅政策，掀起全球金融市場海嘯，雖然宣布暫緩實施，但台灣企業身處世界供應鏈中心，面對市場的動盪不安及對未來的高度不確定性，這股壓力恐怕最終將轉嫁至消費者與勞工身上，尤其是屆齡退休、財務規劃更需謹慎的中高齡族群首當其衝。根據1111人力銀行11日發布的最新調查顯示，近幾年勞保瀕臨破產消息頻傳，調查顯示89.3%的中高齡上班族擔心勞保/勞退金不夠老年使用，其中更有超過五成五的人感到「非常擔心」。

調查還顯示，中高齡上班族規劃的退休年齡平均為63歲，更有近一成的人不敢考慮退休問題。而這群上班族中有七成六的人打算退而不休，跟去年的六成七相比，大幅成長近一成，其中46.4%希望再找正職工作，也超越去年較多人選擇的計時/打工。

1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，受到美國對等關稅政策影響，讓中高齡上班族對退休後可支配金錢的焦慮感更上層樓，因此讓退休後希望重返就業市場的人數大增，也更願意投入穩定性較高的正職工作。不過，還是有35.8%的中高齡希望以計時/打工為主，更有6%的人想自行創業。退休後每周的期待工時平均為25.8小時、希望每個月平均能有35,557元的收入進帳。

因此，很多中高齡上班族會替自己安排其他退休規劃，像是53.2%的人都有進行勞退自提、32%投資股票基金、29.8%有銀行定存、25.3%靠ETF領息、24.3%的中高齡上班族有購買儲蓄型保單，讓自己的退休生活多一份保障。

至於面對45+以上的年齡現實，上班族最擔心遇到的職場困境又有哪些？根據1111人力銀行調查顯示，中年失業找不到工作（63.4%）、工作選擇少（42.6%）、職務被年輕人取代（35.8%）、職能不足以勝任工作（34.9%）。

對於45歲以後重返職場的困難度，雖然有七成四以上中高齡自評感受到不小的壓力，其中更有近一成（8.3%）認為重返職場機會幾乎等於零，不過對比去年調查的「九成二中高齡族群感到悲觀、一成一認為重返職場機會幾乎為零」，兩項數字雙雙下降，曾仲葳認為，近年來受到全台大缺工影響，企業紛紛啟用中高齡人士填補人力缺口，也讓中高齡上班族對於重新回到職場增添不少信心。

儘管如此，日前有航空業者因「年齡歧視」爭議，遭桃園市勞動局開罰30萬元，調查也顯示，確實在中高齡上班族心目中認為，企業徵才的優先考量就是年齡（85.2%），其次才是專業（53.2%）、經歷（52.8%）、配合度（52.2%）。

上述「中高齡二度就業意願調查」問卷，是1111人力銀行自3月26日至4月8日，針對1111人力銀行45歲以上求職會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,248份。

上班族 中高齡

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