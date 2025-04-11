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她入職1行業9個月「高壓又常憋尿」很想逃 同行嘆：常打黑工

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在銀行上班，每天高壓環境之下常常一整天都沒喝水又憋尿，下了班也沒自己的時間，讓她萌生離職的念頭。示意圖／AI生成
原PO在銀行上班，每天高壓環境之下常常一整天都沒喝水又憋尿，下了班也沒自己的時間，讓她萌生離職的念頭。示意圖／AI生成

各行各業都有辛苦的一面，想要輕鬆又高薪的工作真的少之又少。有一名在銀行上班的女網友發文，抱怨每天上班壓力大得扛業績，又沒辦法休息喘息，還得常憋尿，下了班也不得閒，完全沒有自己的時間，讓她害怕繼續下去會生病，因此萌生離職的念頭。貼文一出，讓不少同行看了很有共鳴。

原PO在Dcard發文表示，自己進銀行工作已經9個月了，本來有稍微習慣了一陣子，沒想到卻是假象。她說每天上班壓力大又緊繃，一整天都沒喝水又憋尿，還得要逼出業績，下班回到家也無法放鬆，還要準備證照，時不時要查核，根本沒有自己的時間。

原PO想到要在這種高壓環境待一輩子就覺得好可怕，擔心繼續做下去一定會生病，直呼「好想逃」。她上網發文求助大家的意見，「真的是我太草莓嗎？好想逃…請問各位大大，從銀行出去都找什麼工作？」

不少同業心有戚戚焉，「薪水也沒有高外面多少，加班費不老實給，常常要打黑工，下班還要看線上課程，不算加班費」、「我以前也很常憋尿、沒喝水，甚至沒吃午餐，分行的同事姐姐知道後跟我說：客人不會因為你憋尿而變少，大膽的去吧，別讓自己生病」、「環境只會越來越惡劣，一人當三人用，本業是賣保險、理財商品，存匯放款是副業」、「我有同事做得要死要活，眼睛都快青光眼，工作做不完把檔案寄回家用電腦繼續做（因為經理不讓同事加班太久領加班費），結果考績出來，那位同事是整個分行最低的」。

有過來人提出解套方法，「從銀行轉國營，根本兩個世界」、「分行轉總行，不用業績壓力、不用面對臨櫃客人，現在準時吃飯，時間自己安排，只是比較晚下班，身心逐漸健康」、「如果不在意薪水變少的話，我有同事轉保險或證券內勤，不然就是轉成保險業務或房仲賺更多」、「去證券總公司後勤，步調相對慢一些也沒業績，完整午休一小時，不用面對臨櫃客人，就是爽」。

加班費 業績 考績 銀行業

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