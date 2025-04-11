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雇主伸鹹豬手申訴75件 成案20件

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部昨公布去年「職場性騷擾案件通報系統」申訴件數，雇主伸鹹豬手七十五件，廿件成案。外界質疑性騷擾成案比率低，勞動部指出，新制將對行為人直接開罰，認定證據需更充足。本報資料照片
勞動部昨公布去年「職場性騷擾案件通報系統」申訴件數，雇主伸鹹豬手七十五件，廿件成案。外界質疑性騷擾成案比率低，勞動部指出，新制將對行為人直接開罰，認定證據需更充足。本報資料照片

台灣前年掀起「Me Too」風暴，促使性平三法修法，新制於去年婦女節上路。勞動部昨公布去年三至十二月「職場性騷擾案件通報系統」申訴件數達一五七七件，成案九四九件，占六成，雇主本人就是鹹豬手的申訴有七十五件，最後廿件成案。外界質疑性騷擾成案比率低，勞動部指出，調查後可能是證據不足、申訴內容跟真實情況不符等，因新制將對行為人直接開罰，認定證據需更充足。

過去若遇職場性騷擾行為人就是雇主，常讓勞工無處發聲，或公司調查淪為球員兼裁判。「性別工作平等法」去年修法新增，當職場性騷擾行為人是雇主時，或勞工不服公司調查或懲戒結果，可向地方主管機關申訴且展開調查。若雇主性騷行為成立，將開罰一萬到一百萬元，被害勞工還可請求最高五倍的懲罰性賠償金。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，部分條文修正上路滿周年，去年通報申訴件數一五七七件，其中超過七成七來自民間事業單位，共一二二三件，公務機關三五四件，占約二成二。通報申訴案件中，高達近八成九都是女性，年齡以廿五到四十四歲居多。最後調查成立九四九件，占申訴件數約六成。

數據顯示，申訴類型以敵意式性騷擾最多，占七成三，與加害人關係多為非權勢，占近七成三；性騷擾形式主要為「肢體行為」及「口語」，各占六成六及四成七。另按行業別分，主要以「製造業」占二成一、「公共行政及國防；強制性社會安全」占近一成四、「醫療保健及社會工作服務業」占一成二。

針對成立案件，雇主後續處置方式，多以記申誡並加強教育訓練，其次為記小過、記大過，最重解僱。王金蓉說，總計一二七名性騷行為人遭解僱處分。此外，去年申訴案件裡，有七十五件的性騷行為人是雇主，最後廿件成立。

外界質疑性騷擾成案比率太低，王金蓉表示，原因是部分案件仍在調查中、申訴人撤案或適用其它法規；也可能是調查後證據不足、申訴內容跟真實情況不符、或行為不符合性騷擾定義等。由於最高負責人案件於主管機關受理申訴、展開查證，並會對行為人直接開罰，認定證據需更充足。

勞動部強調，新制以被害人保護為核心，除課予雇主應提供或轉介被害人諮詢、醫療或心理諮商等必要服務外，主管機關也應提供必要協助，目前已盤整性騷擾被害人的各項資源於官網上線並定期更新。

勞動部 性騷擾 雇主

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