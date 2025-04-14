主管請吃飯結帳…兩下屬店外等候 上班竟收到指責信：沒禮貌

根據日媒「讀賣新聞」讀者論壇「發言小町」的分享，一名網友針對「主管請客時，該不該在店內等主管結帳？」提出疑問。這個乍看之下微不足道的職場用餐情景，卻牽涉到人際互動與禮貌與否的認知，意外掀起各方的熱烈討論。

發文者ばけらった寫到，出差期間與主管、比他晚進公司的同事三人用餐後，主管主動表示要請客，於是原PO與同事先行到店外等待，並在主管結帳完畢後再次道謝。不料出差後回到公司時，卻收到主管的郵件，指責兩人未等他結帳就先離開，是失禮的行為。這讓原PO與感到非常困惑，說自己一直認為有人在結帳時，在店外等候是種禮貌，於是上網發文詢問是否有所誤解。

該文迅速引起逾60則回應與上千次按讚，有人認為「應留在店內等候」，原因包括方便協助處理突發情況、避免讓上司覺得被丟下；但也有人主張「應站在店外等待」，認為擋住收銀台不妥，或可能讓上司感到不自在。此外也有意見指出，真正的關鍵是「主動開口詢問對方意願」，例如說聲「我們先到外頭等可以嗎？」可避免誤會發生。

隨著新鮮人陸續進入職場，這類看似瑣碎的互動細節，其實強烈影響職場關係與氛圍。理解對方的立場與習慣、體貼他人感受，並適時表達心意，更有助於建立良好的人際關係。