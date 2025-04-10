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去年職場性騷通報數據曝光 雇主伸鹹豬手挨罰20件

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布去年3月至12月的「職場性騷擾案件通報系統」數據指出，去年通報申訴件數1577件，而雇主本人就是鹹豬手的申訴有75件，最後成立20件。示意圖／ingimage
勞動部今公布去年3月至12月的「職場性騷擾案件通報系統」數據指出，去年通報申訴件數1577件，而雇主本人就是鹹豬手的申訴有75件，最後成立20件。示意圖／ingimage

台灣前年掀起me too風暴，促使性平三法修法，其中，「性別工作平等法」修法建立外部申訴機制、權勢性騷入法並加重處罰等，也規定事業單位若接獲員工性騷申訴，必須通報地方主管機關。日前部分條文修正上路滿周年，勞動部今公布去年3月至12月的「職場性騷擾案件通報系統」數據指出，去年通報申訴件數1577件，而雇主本人就是鹹豬手的申訴有75件，最後成立20件。

過去若遇職場性騷擾行為人就是雇主，常讓勞工無處發聲，或公司調查淪為球員兼裁判。因此性工法去修法新增，當職場性騷擾行為人是雇主時，或勞工不服公司調查或懲戒結果，可向地方主管機關申訴，由地方政府展開調查。若雇主性騷行為成立，將開罰1萬到100萬元，被害勞工還可請求最高5倍的懲罰性賠償金。

勞動部條平司副司長王金蓉指出，去年度通報申訴件數總共1577件，其中77.6%來自民間事業單位，總共1223件，公務機關354件，占22.4%。通報申訴案件中，高達88.6%女性申訴人，將近7成年齡落在25到44歲。最後調查成立的有949件，占申訴件數60.2%。

數據顯示，申訴類型以敵意式性騷擾最多，占74.3%，與加害人關係多為非權勢，占72.9%；而性騷擾形式主要為「肢體行為」及「口語」，各占66%及47.2%。另按行業別分，主要以「製造業」占21%、「公共行政及國防；強制性社會安全」占13.8%、「醫療保健及社會工作服務業」占12%。

針對成立案件，雇主後續處置方式，多以記申誡並加強教育訓練，其次為記小過、記大過，最重解僱。王金蓉說，總計有127名性騷行為人遭解僱處份。此外，去年申訴案件裡，權勢性騷427件，而有75件的性騷行為人是雇主，最後20件成立。

勞動部強調，工作場所發生性騷擾事件，事業單位不論規模大小、僱用人數，雇主知悉性騷擾情形時，依法應採取立即有效之糾正及補救措施。新制度更以被害人保護為核心，除課予雇主應提供或轉介被害人諮詢、醫療或心理諮商等必要服務的義務外，主管機關並應提供必要的協助。

勞動部為支持工作場所性騷擾被害人接受心理諮商服務，辦理補助地方政府支應被害人運用心理諮商費用，雇主或被害人可依規定向地方主管機關提出申請。勞動部已盤整性騷擾被害人的各項資源，於官網上線並定期更新。

勞動部今公布去年3月至12月的「職場性騷擾案件通報系統」數據指出，去年通報申訴件數1577件，成立949件，占比約6成。記者葉冠妤/攝影
勞動部今公布去年3月至12月的「職場性騷擾案件通報系統」數據指出，去年通報申訴件數1577件，成立949件，占比約6成。記者葉冠妤/攝影

勞動部 性騷擾 被害人 雇主

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