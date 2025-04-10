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上班8小時都沒對話！她受不了公司太安靜 社恐人羨慕：天堂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨新公司氛圍太過安靜，讓她有點憂鬱。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨新公司氛圍太過安靜，讓她有點憂鬱。 示意圖／ingimage

公司安靜到好憂鬱？一名女網友在Dcard抱怨近日換了公司，辦公室同事年齡相仿，工作無需太多交談，但8個小時完全沒有交流讓她非常崩潰，忍不住抱怨「這樣的氛圍到底怎麼形成的」，直喊連內向的自己都受不了。

原PO透露上一間公司辦公室，同事之間完全沒隔間也沒隔板，一個單位20人以上，還能聽到隔壁單位的聲音，加上有很多大嗓門的同事和此起彼落的電話聲，整體非常吵雜，讓她覺得很煩躁。沒想到換了一家公司，兩家辦公室氛圍卻是天差地遠。

現在這間小公司分成很多區域，自己所在的小辦公室不到5人也沒隔板， 大家年紀差不多，也不需要講電話。然而每天將近8小時的時間完全無話可說，才來不到一個月就讓她非常受不了，忍不住抱怨「拜託聊個20分鐘吧！平衡一下啊」，感嘆這樣的氛圍不知道怎麼形成的，連內向的她都覺得好憂鬱，直呼太可怕了。

貼文下方有網友共鳴，「這些辦公室的人是怎樣，不講話不上廁所的，我跟蟲一樣坐不住，整天看電腦眼睛都快瞎了」、「剛到職一個月，辦公室也是這種氛圍，還在適應中」、「我也不習慣過於安靜的辦公室，之前待的公司有的聽音樂，或是小聲的古典樂、廣播當背景音」、「快受不了了超想講話的！每次看到別的部門吵吵鬧鬧的就好羨慕」。

也有不少人羨慕，「為什麼要社交，我能否跟妳換工作，沉浸在自己的電腦，手機聽聽音樂，不好嗎」、「我喜歡都不用對話的職場，如果要談事情，就算坐隔壁都要用通訊軟體」、「我反而比較喜歡安靜一點，這樣比較能專心做事」、「好天堂啊！我社恐人上班需要安靜的環境」、「不都希望自己的工作趕緊做完閃人而已嗎」。

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