說好的神仙待遇？老被公司拗請假加班 夜校女快崩潰：想好好上課

菜鳥落入職場陷阱？一名讀夜校的女網友在Dcard發文表示「入職後感覺公司怪怪的」。面試時老闆強調工時少、獎金休假通通都有，然而入職時不僅沒有正式手續，上班後才發現許多福利都是老闆的話術或是根本沒有，加班、情緒勒索樣樣來，讓身為學生的她越來越難為情，坦言想離開卻又一直被同事們挽留。

原PO透露2月底去面試行政工作，月薪三萬二、工時七小時，也擔保會拿到年終，特休滿一年有7天，完善的制度她滿意認為「這什麼神仙公司」。沒想到入職後才驚覺一切都是陷阱，入職不僅沒有簽任何手續，做到現在也不是行政文書工作，都被安排在鐵皮屋搬貨理貨，沒有打卡的機制，中午也沒午休，問了其他員工發現大家都沒有特休，種種現實情況讓她無奈道「有被騙的感覺」。

不僅如此，公司工作量提升時還會要求加班，想知道加班時長都說「不知道」，還希望她請假不去學校，見原PO為難才讓她自己決定，卻不忘酸言酸語。她發現工作內容完全不一樣時就有離職打算，礙於同事們連哄帶騙加上個性不擅拒絕才堅持到今天，然而期中考已近，老被拗加班的她快承受不住，「身為零基礎轉學生的我真的快炸開」，希望自己能好好上課。

貼文下方不少網友狂勸「學業為重，底線要踩好」、「妳這樣超級沒保障，對方恐怕吃死妳這種學生不會跟他要求什麼，有夠惡劣」、「請快跑，這一看就有問題的」、「有沒有可能是掛行政職缺的理貨人員，我剛出社會的時候就有被騙過」、「學業為重，這個社會還是很現實，以學業能顧好為優先」、「快陶（逃）啊，工作未滿三個月不用預告離職，當天講當天就走」。