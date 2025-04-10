快訊

阿金只是想交朋友！小雞「直接放棄自我」走進嘴裡牠一臉無奈：生的我不要

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格

說好的神仙待遇？老被公司拗請假加班 夜校女快崩潰：想好好上課

聯合新聞網／ 綜合報導
一名夜校女網友入職後發現工作內容和面試講的完全不同，甚至影響到她上課。 圖／AI生成
一名夜校女網友入職後發現工作內容和面試講的完全不同，甚至影響到她上課。 圖／AI生成

菜鳥落入職場陷阱？一名讀夜校的女網友在Dcard發文表示「入職後感覺公司怪怪的」。面試時老闆強調工時少、獎金休假通通都有，然而入職時不僅沒有正式手續，上班後才發現許多福利都是老闆的話術或是根本沒有，加班情緒勒索樣樣來，讓身為學生的她越來越難為情，坦言想離開卻又一直被同事們挽留。

原PO透露2月底去面試行政工作，月薪三萬二、工時七小時，也擔保會拿到年終，特休滿一年有7天，完善的制度她滿意認為「這什麼神仙公司」。沒想到入職後才驚覺一切都是陷阱，入職不僅沒有簽任何手續，做到現在也不是行政文書工作，都被安排在鐵皮屋搬貨理貨，沒有打卡的機制，中午也沒午休，問了其他員工發現大家都沒有特休，種種現實情況讓她無奈道「有被騙的感覺」。

不僅如此，公司工作量提升時還會要求加班，想知道加班時長都說「不知道」，還希望她請假不去學校，見原PO為難才讓她自己決定，卻不忘酸言酸語。她發現工作內容完全不一樣時就有離職打算，礙於同事們連哄帶騙加上個性不擅拒絕才堅持到今天，然而期中考已近，老被拗加班的她快承受不住，「身為零基礎轉學生的我真的快炸開」，希望自己能好好上課。

貼文下方不少網友狂勸「學業為重，底線要踩好」、「妳這樣超級沒保障，對方恐怕吃死妳這種學生不會跟他要求什麼，有夠惡劣」、「請快跑，這一看就有問題的」、「有沒有可能是掛行政職缺的理貨人員，我剛出社會的時候就有被騙過」、「學業為重，這個社會還是很現實，以學業能顧好為優先」、「快陶（逃）啊，工作未滿三個月不用預告離職，當天講當天就走」。

加班 工讀生 情緒勒索 職場

延伸閱讀

美容覺該睡多久？眾人苦笑「根本無法早睡」 醫示警：當心禿頭

同學胖10幾公斤！她納悶「運動咖」出社會不動了 上班族嘆制度害的

赴婚宴驚覺老同學超會賺 月薪4萬人妻自卑：持家根本存不到錢

生小孩只出月中費用！男友堅持婚後AB制 她心寒：薪水高不能多負擔嗎

相關新聞

說好的神仙待遇？老被公司拗請假加班 夜校女快崩潰：想好好上課

菜鳥落入職場陷阱？一名讀夜校的女網友在Dcard發文表示「入職後感覺公司怪怪的」。面試時老闆強調工時少、獎金休假通通都有，然而入職時不僅沒有正式手續，上班後才發現許多福利都是老闆的話術或是根本沒有，加班、情緒勒索樣樣來，讓身為學生的她越來越難為情，坦言想離開卻又一直被同事們挽留。

設計師變P圖大師 她嘆「討厭AI」：花這麼多時間栽培能力

「AI」雖然方便，但是否也剝奪了某些行業的創造力呢？一名女設計師發文，表示近期被老闆要求使用AI設計作品，只需給AI下指令，再把生成的圖修修改改就好，非常方便，但她內心卻感到十分矛盾，從前花了許多時間栽培能力，現在卻成了「P圖大師」。

像在做流水線...高薪銀行業女想轉職 過來人勸放下「責任心」

該如何調適想要「離職」的心情呢？一名從事銀行業的女網友發文，稱她的薪水雖然很高，很多人想進來，但她卻認為現在的工作像「高級流水線」，每天例行公事很枯燥，下班後還要想業績和客戶名單，讓她感覺壓力很大，因此考慮轉職，對此，有過來人勸告她要適當放下「責任心」，改變心態面對工作。

未來每週只工作2天！比爾．蓋茲AI預測：「1職業」不用擔心被取代

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）2月接受《NBC》節目《今夜秀》（The Tonight Show）受訪時表示，AI技術的發展，將徹底改變人類的工作模式，未來10年內，人們甚至「每週只需工作兩天」。他認為，AI將接管大部分工作，大幅改變未來的勞動結構與生活方式，這個預測無疑將引發對未來就業市場、經濟模式及社會結構的廣泛討論。

中高齡重返職場遇職災 可同時請領2份年金

近年為因應人口高齡少子女化，政府積極鼓勵中高齡勞工再就業，許多勞工於領取勞工保險老年年金給付後，再度投入職場；若因而遭遇...

暑期工讀及實習計畫擴大辦理 苗栗職缺看這裡

苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象，首度納入農漁會及商業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。