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設計師變P圖大師 她嘆「討厭AI」：花這麼多時間栽培能力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女設計師被老闆要求使用AI設計作品，雖然方便卻讓她感到十分矛盾。圖／Ingimage
一名女設計師被老闆要求使用AI設計作品，雖然方便卻讓她感到十分矛盾。圖／Ingimage

AI」雖然方便，但是否也剝奪了某些行業的創造力呢？一名女設計師發文，表示近期被老闆要求使用AI設計作品，只需給AI下指令，再把生成的圖修修改改就好，非常方便，但她內心卻感到十分矛盾，從前花了許多時間栽培能力，現在卻成了「P圖大師」。

原PO在Dcard發文，表示自己是一名設計師，無論是平面、3D或是動畫都能做，接了許多案子，也拿過諸多獎項，近期開始反思AI的問題。她說自己很討厭AI，卻也得用AI處理工作，讓她感到十分矛盾。

原PO表示，近期AI已經進入了各個設計公司，老闆也請她上AI設計課程。她自己創作需要3天時間，老闆一個晚上就要成果，AI生成十分方便，只需要給AI下指令，再修改生成的圖就好，不僅減少人力，設計師壓力也能減輕，但原PO也質疑，從前她是對於創作有熱忱才從事設計師的，花了很多時間、金錢培養能力，如今卻成為「P圖大師」。

此文一出，不少網友提到未來可能被AI取代的行業，也分享了其優勢，「其實不只是設計，以後生活中『人』相關的工作都會逐漸被AI取代」、「我學了五年、十年的日文也要被取代了，被淘汰是遲早的」、「商品照與模特兒也能直接使用AI處理，就不一定要實際進攝影棚進行商攝，可以減少不少時間與成本」。

也有人認為AI繪圖有「違和感」，設計師工作還不至於被取代，AI只是輔助，「很多AI生成的圖一看就是有違和感，這種情況就還是要妳們這些有學過的出的圖才專業啊」、「AI只是輔助設計師能夠考慮更多方案的工具，讓設計師好好思考適合的設計才是正理」、「對現役設計師沒事，因為還需要妳們對設計精化跟和業主溝通」。

還有網友很期待AI帶來的便利性，「我喜歡AI也喜歡各種方便的科技，AI唱歌、作詞、擬聲，還能製作自己想要的各種形象，不需要大量學習就能輕鬆看懂」、「蠻期待未來AI真的可以生成動畫，目前技術雖然能生出很多厲害的動漫圖，但要它生出一連串的連續動作還是很難」。

AI 設計師

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