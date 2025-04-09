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像在做流水線...高薪銀行業女想轉職 過來人勸放下「責任心」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從事銀行業的女網友薪水雖然很高，工作卻像「高級流水線」，因此考慮轉職。圖／ingimage
一名從事銀行業的女網友薪水雖然很高，工作卻像「高級流水線」，因此考慮轉職。圖／ingimage

該如何調適想要「離職」的心情呢？一名從事銀行業的女網友發文，指稱自己的薪水雖然很高，很多人想進來，但她卻認為現在的工作像「高級流水線」，每天例行公事很枯燥，下班後還要想業績和客戶名單，讓她感覺壓力很大，因此考慮轉職。對此，有過來人勸告她要適當放下「責任心」，改變心態面對工作。

原PO在Dcard發文，表示自己在銀行業工作2年，雖然薪水高且穩定、福利完善，又有年底分紅，很多人想進來工作，但她卻產生了「離職」的想法。原PO說每天的例行工作如核帳、推卡、跑業績等都讓她感到麻木，下班後明明離開櫃台，又滿腦子想著隔天的業績和客戶名單，壓力非常大。

原PO表示，近期在IG看到有人從空姐轉自媒體的工作，也成功開了一間民宿，還看過有人從公司離職去做手搖飲，雖然自己也有轉職的想法，卻始終舉棋不定，擔心找不到擅長的事物，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有不少過來人勸她要適當放下「責任心」，否則太辛苦了，要與壓力共存，「太過認真，對工作責任心太強會這樣，我不是金融業，但我也是跟妳一樣的心態在面對工作」、「妳需要的不是離職，是學會與壓力共存，不然妳去哪都一樣」、「我也是責任感很重，前陣子也離職了，如果下班還一直因為工作影響到自己，身心靈受不了」。

也有網友建議可以「騎驢找馬」，邊工作邊找下一個出路，「可以試著騎驢找馬，有好的工作再換，減低失業風險」、「邊找邊做就好了，找到不錯的就可以轉過去，除非已經衣食無憂了，不然也不知道外面其他到底好不好」。

職場 離職

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