中高齡重返職場遇職災 可同時請領2份年金

近年為因應人口高齡少子女化，政府積極鼓勵中高齡勞工再就業，許多勞工於領取勞工保險老年年金給付後，再度投入職場；若因而遭遇職業傷病保險事故，於符合災保年金給付條件時，即可同時領取勞保老年年金與災保年金給付，不過得依規定予以減額調整。

勞動部表示，「勞工職業災害保險及保護法」自2022年5月1日施行後，明定災保被保險人或其受益人若因不同保險事故，符合災保或其他社會保險年金給付條件時，可同時請領，假如勞工於領取勞保老年年金給付後再度投入職場，若因而遭遇職業傷病保險事故，於符合災保年金給付條件時，即可同時領取勞保老年年金與災保年金給付。

勞動部舉例，老王退休後每月領取勞保老年年金給付1萬8000元，再受僱從事工作參加災保（投保薪資3萬4000元），若於工作中不幸遭遇職災事故致嚴重失能程度，請領災保失能年金每月1萬7000元（以平均月投保薪資50%發給），與老年年金合計金額為3萬5000元。

勞動部表示，由於3萬5000元超過其災保平均月投保薪資3萬4000元，災保失能年金由1萬7000元調整為1萬6000元，調整後年金給付金額合計為每月3萬4000千元。

勞動部說，在災保法施行以前，以老王的案例來說在勞保老年年金與職災失能年金僅能二選一擇優領取，老王如欲請領年金給付，金額為1萬8000元；但在災保法施行以後，兩者能併領，依規定減額調整後，老王可請領3萬4000元，金額將達施行前的2倍。