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暑期工讀及實習計畫擴大辦理 苗栗職缺看這裡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象，首度納入農漁會及商業會，希望提供更多元、實用的實習及工讀場域，攜手培育在地青年人才。

縣府勞工及青年發展處指出，暑假即將到來，許多大專青年學生積極規畫工讀與實習機會，以拓展專業知識並累積職場經驗。今年計畫總計釋出164個工讀及實習名額，其中公部門提供114個，私部門50個，招收設籍苗栗並就讀國內各大專院校具有正式學籍的青年學生（不含僑外生、高中職應屆畢業生）、五專前三年以下學生、進修部夜間、假日、暑期班及延畢、研究所、空中大學學生。

私部門由企業協助提供50個名額，開放設籍苗栗或就讀於苗栗縣的高中職、大專院校及研究所學生，年齡18至29歲的青年報名參與。工讀薪資依月薪2萬8590 元為基準，或依實習單位規定辦理。

勞青處表示，往年暑期工讀生都安排在縣府，去年首度讓鄉鎮市公所也加入，今年更安排農會的工讀機會，也特別擴大民間企業參與，提供商業會、工業會等基層組織資源，展現縣府推動產官學合作、打造全方位人才培育平台的決心。以前縣府進用工讀生的作業時間較晚，有些學生未得到名額，會抱怨連其他工讀機會也失去，因此今年勞青處大幅提早作業，學生如未能錄取縣府工讀生，也還有時間爭取其他工讀實習機會。

鍾東錦說，工讀如有愉快的體驗，會是人生珍貴的回憶，他最喜歡當年輕人的第一位老闆，因可培養人才，未來對方有成就，他會特別有面子，今年增加農會的工讀及實習機會，希望讓工讀生就近體驗職場，還能與父母一起吃晚餐。他的女兒目前在美國念書，先前說要到「烏干達」工讀，讓他妻子操心不已，好幾天睡不著，後來可能國際局勢改變，其他一群同伴都不去了，女兒也因此打消去烏干達的工讀計畫，在長官幫忙下，5月將到貝里斯駐聯合國辦事處實習，妻子才鬆了一口氣。

勞青處強調，今年公部門職場工讀自公告日起開放申請，私部門將自今天4月8日起受理報名，凡符合資格的青年，均可洽苗栗縣政府勞工及青年發展處，或至活動專屬網站https://mcia.miaoli youths.com查詢詳情與申請辦法，歡迎有志青年踴躍參加，把握暑期實習良機。

苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「114 年公私部門職場工讀及實習計畫」記者會，宣布工讀計畫啟動，並擴大合作對象。圖／苗栗縣政府提供

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