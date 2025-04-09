未來每週只工作2天！比爾．蓋茲AI預測：「1職業」不用擔心被取代

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）2月接受《NBC》節目《今夜秀》（The Tonight Show）受訪時表示，AI技術的發展，將徹底改變人類的工作模式，未來10年內，人們甚至「每週只需工作兩天」。他認為，AI將接管大部分工作，大幅改變未來的勞動結構與生活方式，這個預測無疑將引發對未來就業市場、經濟模式及社會結構的廣泛討論。

「從宏觀角度來看，人生目的不是只有工作，未來10年內，每週可能只要工作兩天就好！」蓋茲在節目中與主持人法倫（Jimmy Fallon）談到，隨著AI的快速進展，許多工作將不再需要人類來做，企業和社會將不得不重新思考工作制度。

其實，這並非蓋茲首次提出縮短工時的概念。早在2023年，當ChatGPT尚處於初期發展階段時，他曾預測社會可能最終將採用「每週工作三天」的模式，還說人們將需要思考如何運用增加的閒暇時間。

縮短工時有助於提升生育率與降低過勞

《Fortune》指出，隨著COVID-19疫情爆發，人們對工作與生活平衡的關注增加，許多企業與政府也開始實驗縮短工時的政策。例如，東京政府近期宣布推行「四天工作制」，希望提升日本的生育率。

研究顯示，縮短工作時間可顯著提高員工的生產力與幸福感。一項企業實驗也發現，每週少工作一天可讓生產力提升24%，同時大幅降低員工的過勞與倦怠感。

此外，摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）也曾預測，AI將使工作不再是人們的主要負擔，他認為，未來的標準工作週可能「縮短至三天半。」然而，目前摩根大通仍維持嚴格的五天辦公室工作政策，也沒有跡象顯示摩根大通會調整公司的工作制度。

「醫生和教師受AI影響最深！」

蓋茲在節目中進一步指出，部分職業將受到AI技術的極大衝擊，尤其是「醫生和教師」。

他表示，未來10年內，AI將能提供免費且普及的醫療建議與教育指導，從而減少對人類專業人士的依賴。「隨著AI的進步，智慧將變得普及，社會將能獲得優質的醫療諮詢與教育資源，」蓋茲說。

上個月與哈佛大學教授布魯克斯（Arthur Brooks）對談時，蓋茲就形容世界正邁入「免費智慧」（free intelligence）的新時代。他認為，這將推動AI技術的迅速發展，並影響我們生活的方方面面，從醫療診斷、虛擬助手到線上教育，都將因AI變得更加普及與高效率。

「這一切發展非常深遠，甚至有些令人畏懼，因為變化速度驚人，且似乎沒有上限！」蓋茲說。

《CNBC》報導，一些專家認為，AI將幫助人類提高工作效率，而非完全取代勞動力，並同時推動經濟成長、創造新工作機會。然而，微軟AI部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）則持不同看法。他警告，AI技術的進步，將顛覆幾乎所有產業的工作型態，對勞動市場帶來「極大的動盪」。

蘇萊曼在2023年出版的著作《浪潮來襲》（The Coming Wave）中指出，初期，這些技術或許會提升人類的智慧與效率，但最終仍將取代大量勞動力。「這些技術將解鎖巨大的經濟成長，但本質上是取代人類工作的，」他寫道。

職業運動較不容易被取代

儘管AI可能帶來挑戰，蓋茲仍對其帶來的潛在好處抱持樂觀態度。他認為，AI能帶來「突破性的疾病治療、創新的氣候變遷解決方案，以及高品質的普及教育」，將大幅提升人類福祉。

蓋茲提到，某些領域的工作或許永遠不會被AI取代，例如職業運動，「人們大概不希望看機器人在打棒球吧？」他笑說。另外，對於製造業、物流、農業等領域，他認為AI將逐步解決許多問題。

蓋茲也承認AI發展帶來的風險，例如，目前的AI系統仍存在大量錯誤，且可能助長網路上的虛假資訊。儘管如此，他依然鼓勵年輕人投入AI領域，認為這是一個巨大的機會。

蓋茲在2024年接受《CNBC》訪問時表示，如果重新創業，一定會選擇創立一家以「AI為核心」的新公司。「現在只要有幾個構想，就能為AI公司募得數十億美元，」他說：「我鼓勵微軟、OpenAI等公司的年輕人，把握這個機會，因為你們的視角比我更新穎，這正是你們的巨大機遇！」

蓋茲提到，某些領域的工作或許永遠不會被AI取代，例如職業運動。圖為大谷翔平。 美聯社

AI識讀能力成職場必備技能

《Fortune》分析，隨著AI技術持續顛覆傳統工作模式，企業與個人該如何應對，成為目前最關鍵的議題。

根據職場社群平台LinkedIn的數據，「AI識讀能力」已成為2025年成長最快的職場技能，這也顯示，適應AI技術將成為未來成功的關鍵。在這場變革中，那些能擁抱AI、學習新技能的人，將更有可能在未來的職場中保持競爭力。對於企業而言，如何平衡科技發展與員工福祉，將成為未來幾年的重要課題。

隨著AI技術迅速進步，全球勞動市場正面臨前所未有的變革，雖然縮短工時的未來可能緩解過勞問題，甚至提升生育率，但也帶來就業轉型與技能需求的挑戰。至於究竟，蓋茲的預測能否成真？仍需時間驗證。但可以確定的是，AI將在未來10年內重塑人類的工作與生活方式，社會各界需要及早做好應對準備。

（本文出自2025.04.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）