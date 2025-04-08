逾6百清潔員年資竟反覆歸零挨批 北捷：重新審視契約

台北捷運公司今天遭民團指控，因廠商外包招標關係，北捷2年就要重新招標一次，若未連續得標，年資就重新歸零，逾600位清潔員年資不斷被迫「反復歸零」，監察院要求北捷改善卻遲遲未有下文，痛批是「特休小偷」。北捷表示，將重新審制契約研議，並監督廠商落實契約內容。

台灣勞動派遣產業工會今赴議會開記者會，指控北捷因清潔公司外包關係，2年招標一次，若原廠商沒得標，這些清潔員的特休就被迫重新算，要開始從三天起累加，2018年監察院曾要求北捷改善併計年資，至今未改善，痛批北捷是「特休小偷」。

北捷表示，清潔人員勞務工作為按時計酬計價，工作年資滿6個月可有3天特休、滿1年有7天特休、滿2年有10天特休、滿3年有14天特休，若廠商連續得標，年資特休可延續計算；若廠商未連續得標，於年度終了或契約屆期時，會針對未休畢特休時數結算，發給對應薪資，並監督廠商確實執行。

北捷說，所有清潔相關契約均依「勞動基準法」相關法令辦理，並將精進契約管理監督機制，確保清潔人員工作權益與勞動保障，攜手打造更安全、清潔的捷運環境。