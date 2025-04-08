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逾6百清潔員年資竟反覆歸零挨批 北捷：重新審視契約

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台灣勞動派遣產業工會上午舉行「台北捷運，特休小偷！」記者會，台北市議員何孟樺（右一）、柳采葳（左一）、台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿（左二）、台北市產業總工會理事長邱奕淦（右二）出席，抨擊北捷反復歸零清潔人員年資，服務十年卻只有三天特休。記者曾吉松／攝影
台灣勞動派遣產業工會上午舉行「台北捷運，特休小偷！」記者會，台北市議員何孟樺（右一）、柳采葳（左一）、台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿（左二）、台北市產業總工會理事長邱奕淦（右二）出席，抨擊北捷反復歸零清潔人員年資，服務十年卻只有三天特休。記者曾吉松／攝影

台北捷運公司今天遭民團指控，因廠商外包招標關係，北捷2年就要重新招標一次，若未連續得標，年資就重新歸零，逾600位清潔員年資不斷被迫「反復歸零」，監察院要求北捷改善卻遲遲未有下文，痛批是「特休小偷」。北捷表示，將重新審制契約研議，並監督廠商落實契約內容。

台灣勞動派遣產業工會今赴議會開記者會，指控北捷因清潔公司外包關係，2年招標一次，若原廠商沒得標，這些清潔員的特休就被迫重新算，要開始從三天起累加，2018年監察院曾要求北捷改善併計年資，至今未改善，痛批北捷是「特休小偷」。

北捷表示，清潔人員勞務工作為按時計酬計價，工作年資滿6個月可有3天特休、滿1年有7天特休、滿2年有10天特休、滿3年有14天特休，若廠商連續得標，年資特休可延續計算；若廠商未連續得標，於年度終了或契約屆期時，會針對未休畢特休時數結算，發給對應薪資，並監督廠商確實執行。

北捷說，所有清潔相關契約均依「勞動基準法」相關法令辦理，並將精進契約管理監督機制，確保清潔人員工作權益與勞動保障，攜手打造更安全、清潔的捷運環境。

台北捷運 特休

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