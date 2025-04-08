問到同事表情僵！公職菜鳥嘆工作難 過來人共鳴：這件事超痛苦

初入職場的新人總是會感到緊張，一犯錯就會不斷懷疑自己，甚至陷入自我懷疑。近日一位初任公職的網友在Dcard發文，表示自己28歲，而這也是她的第一份工作。

原PO表示自己3月31日才報到，現在在工作上真的很不適應。先不說操作系統、聯繫廠商以及與合作對象溝通，就連基本的連電話、使用印表機和掃描她也有困難。

有一次同事教導原PO業務時，卻看到她影印掃描和接電話做得很不熟練，讓同事的表情「有一瞬間僵硬」，而原PO也感到相當愧疚和焦慮。

雖然同事和主管表都笑著安慰她，說「別太緊張，慢慢來」、「不懂盡量問，大家可以一起討論」，但原PO不知道這是他們的真心話，還是單純因為不想失去人力所以在強迫自己忍耐。

所以原PO每次提問都「小心翼翼」，甚至會控制自己每天提問的次數，生怕同事厭煩。

原PO認為這是自己被家裡「過度保護」了太久造成的，她也只能承受這樣的後果，但她也強調自己是真心想進步，想盡快熟悉業務，因此希望網友們能不吝賜教，提供她各種建議和經驗。

有許多網友鼓勵原PO，認為她現在還是新人，有願意學習的態度最重要，「態度沒辦法教，所以對大部分態度認真，但學習沒那麼快上手的新人，通常都還是會有點包容的」。

也有過來人分享經驗，如一定要記筆記，避免一再提問相同的問題，也不要不懂裝懂，提問總比做錯出包被罵好。此外，還要注意禮貌，在提問時注意稱呼，還可以請同事飲料或是點心以示感謝。

還有許多網友與原PO同病相憐，表示接電話真的超痛苦，「接電話對新人來說真的很難誒」、「現在是32歲的超菜鳥律師（剛實習完不久），然後還是很怕電話響，我不會諮詢啊！」、「沒有人一開始就很會接電話，都是練出來的，我之前怕自己漏講，反應不過來，會自己寫memo甚至是逐字稿」、「我也超害怕接電話」。