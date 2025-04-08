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加薪排第二！上班族若有了小孩 對工作最期待「這件事」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
職場上班族有了孩子後，如何兼顧工作與家庭，成為最大挑戰。圖／本報系資料照片
職場上班族有了孩子後，如何兼顧工作與家庭，成為最大挑戰。圖／本報系資料照片

yes123求職網「蛇年勞工婚育計畫調查」發現，單身的人生活品質自評分數比有小孩的人高，那麼勞工最希望的生養福利是什麼？調查顯示，前三名依序是：「生育獎勵金」、「每月育兒津貼」及「配合小孩作息，彈性工時」。若有小孩，上班族對職涯最期待兩件事，首要是期待準時下班，加薪排第二。

調查發現，勞工「最希望」企業提供的生養育福利，在可複選情況下，前五名分別為：「生育獎勵金」(47.8%)、「每月固定的育兒津貼」(46.4%)、「配合小孩作息，彈性工時」(44.9%)，以及「員工專屬的托育機構」(38.8%)、「育嬰期間在家上班」(37.5%)。

至於六到十名，又分別是：「產假或陪產假延長」(32.2%)、「育嬰假延長」(30.5%)、「全薪產檢假或陪產檢假增加」(29.2%)，以及「托育費補助」(27.2%)、「國小或幼稚園學課後照顧」(25.9%)。

在職涯規劃方面，如果有了小孩以後，自己會增加哪些期望呢？在可複選情況下，調查結果主要依序有：「期待準時下班」(85.2%)、「期待加薪」(75.2%)、「期待工作地點離家近」(65.6%)、「期待工作穩定就好」(54.2%)。

不管現在有無子女，如果有小孩之後，合計高達九成四(94.4%)的上班族表示，「會考慮」請半年的育嬰假：其中65.6%是「爸爸媽媽輪流請」；22.2%為「媽媽請」；僅有6.6%選擇「爸爸請」。這也代表剩下少數的5.6%，「不會考慮」請育嬰假。

在辦公室裡，又是如何看待同事生產或育嬰假呢？調查結果顯示，有70%認為「公司不會加人，而是增加我的工作量」。代表其餘的30%認為，因應同仁產假、育嬰假，「公司會加人」：其中有28.1%覺得「公司會另請派遣或兼差人員，接手工作」；只有1.9%覺得「公司會另請正職人員，接手工作」。

如果請育嬰假之後，自認「最容易」被取代的職務，在可複選情況下，依序分別為：「行政總務人事類」(75.7%)、「秘書助理類」(74.8%)、「生產作業製造類」(53.3%)，以及「倉管物流類」(41.4%)、「業務銷售門市類」(40.4%)。

反之若倒過來看，自認「取代性較低」的職務，主要有：「設計研發類」(5.2%)、「工程技術品管類」(5.8%)、「財務會計類」(6.5%)，以及「資訊軟體類」(12.1%)、「行銷企劃類」(27.7%)。

對於請育嬰假的人，這半年期間卻也要擔心無法恢復原職，仍有44.6%評估，「有機會回到公司上班，但會被調職」；但也有34.6%評估，「沒有機會回到原公司」；剩下的20.8%最樂觀，認為「可以回到原職」。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，基於各種顧慮，實際上「職場爸媽」對於請育嬰假這件事，總顯得較為猶豫與不安：一方面擔心增加同事的工作量；另一方面又擔心復職問題，特別是「非技術人員」，恐怕更怕職位、職務，早就被別人取代了。

上班族 育嬰假

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