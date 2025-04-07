現在能轉職嗎？川普關稅政策全球動盪 他籲做2準備：待業期恐半年

美國總統川普祭出高額關稅政策，引發全球市場動盪，亞股開盤即血流成河，台股今（7）日重挫超過2千點，出現破千檔跌停的慘況。對此，不少勞工擔憂，現在經濟看起來不太妙，若離職、轉換跑道，是否為正確選擇。

面對關稅大戰，網友紛紛在Dcard哀號，其中一名女網友表示，預期接下來工作職缺會變少，但最近在工作上身心靈都受折磨，去上班都要鼓起勇氣，放假也一直無法真正放鬆，「想要傳訊息給老闆，但現在離職是不是很傻？可真的很難再像以前賣命工作了」。

貼文曝光後，網友意見兩極，有人認為，「先別衝動，缺錢找到工作再辭」、「邊做邊找，工作也不用太賣力，做好本份就好」；也有人表示，「不想待在有毒的職場」、「我也提離職了啦，提完以後看到川普這樣，也跟妳一樣懷疑自己是不是不夠知足，但確實就是心很累、很焦慮，所以我告訴自己是時候該休息下，順其自然，而且我沒負債」。

另外也有網友分析，「現在求職市場真的不明，建議要有待業六～八個月的計畫，先儲存好預備金，並打開自己的履歷試水溫」、「這要看產業，而且景氣差，工作不好找，大家更保守不敢離職，職缺就更少。但通常要等市場消化，景氣差不會反映那麼快，不可能禮拜一大家就馬上都關職缺」。