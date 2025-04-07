台灣最爆肝白領是「這行業」 工時逾10小時、起薪僅34K

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經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為上班族示意圖。圖/ingimage
圖為上班族示意圖。圖/ingimage

薪資查詢平台《比薪水》近日發布年度報告，2024 年會計服務業平均每日工時高達 10.14 小時，從榜外衝上全台產業之冠。但審計人員的平均月薪僅 40,959 元，中位數為 40,000 元，年薪則落在 50 萬出頭。高工時、低薪水，讓會計業成為最「爆肝」的白領行業。

《比薪水》表示，以四大會計師事務所為例，新鮮人起薪普遍僅有 34,000 元，工時卻長達 10 小時以上，進入查帳旺季更可能拉長至 12 小時。基本業務繁重，還得處理各類報告、內部審核、外部對接等行政任務，壓力持續攀升。外界普遍認為會計工作穩定、有發展，但行業內部早已出現「高離職率」與「撐不久」的聲音。許多剛出社會的新人1、2年就轉職，主要原因正是高工時卻無法獲得合理報酬。

專家指出，企業若未同步調整薪資結構與人力分配，恐將面臨專業人才斷層。尤其在對帳、報表、公司資訊透明化要求日漸提高的背景下，財會將成為企業能否穩健營運的重要關鍵。

工時 薪水

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