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戳中要害？她面試發問一題惹怒人資 網指關鍵：變相質疑能力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友去派遣公司面試時，向人資詢問「流動率」問題，對方卻動怒。圖／ingimage
一名女網友去派遣公司面試時，向人資詢問「流動率」問題，對方卻動怒。圖／ingimage

面試時問什麼問題會觸怒人資呢？一名女網友發文，稱她去派遣公司面試作業員職位時，向人資詢問此職缺的「流動率」是否很高？未料對方有點生氣，並立刻否認流動率高的情況，雖然最後沒率取，但原PO仍好奇人資為何突然「動怒」。對此，有網友認為她的問題「說中要害了」。

一名女網友在Dcard發文，表示她應聘了一間派遣公司「作業員」的職缺，進入面試環節後，她詢問了人資此職缺的「流動率」是否會很高？沒想到人資突然有點生氣動怒，立刻回應說此職缺有人做3個月、半年還在做，並且派駐廠商裡的資深員工或主管只是聲音比較大聲而已。

原PO表示，她之後也沒被錄取，過了一個月她還在找工作，此派遣公司也還在徵同一個職缺的員工。她很好奇，為何詢問「流動率」的問題後，人資會突然生氣呢？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友推測原PO戳到人資痛處，「那就是妳說中了她的要害，所以才會反應大，這種流動率高的公司不去也好」、「他已經回答妳了，派遣沒做到約滿就走就是流動率高的意思」、「被說中了才惱羞成怒」。

也有網友認為原PO問此問題，就像變相質問人資是否沒做好工作，「人資每年KPI有一項就是控管流動率，你問他流動率會不會很高，就像問他工作是不是沒做好」。

也有網友認為是原PO態度不好，「妳求職態度不太好，沒有把這一份工作當成工作，所以才會被刷掉」、「那個人資應該是因為妳說話的態度，太明顯妳覺得這是免洗筷工作」。

人資 求職 職場 面試

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