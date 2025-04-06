同事「搶功勞」可能不是因為他壞？辦公室最惱人行為背後心理學

摘要 搶功勞被評為最令人憤怒的職場行為，但心理學研究發現「潛意識記憶誤用」現象使人無意識抄襲他人想法。而應對「功勞小偷」有兩種方法：讓貢獻可見和尋求盟友為你發聲。

根據履歷輔助公司Kickresume的全球調查，85%的上班族表示曾遭遇惱人的同事。而在所有惱人行為中，「搶功勞」高居首位。

「那是我的想法！」會議中同事侃侃而談，將你昨天分享的創意說得理所當然，遇到這種行為，生氣在所難免。令人意外的是，那個「搶走」你點子的同事，可能真的不記得這創意來自於你。

最令人憤怒的職場行為：搶功

除了Kickresume的調查，研究機構Perspectus Global同樣將「搶奪他人點子」評為最令人氣憤的同事行為。研究顯示，當創意被盜用時，不僅傷害個人感受，更會導致團隊信任受損、創新減少，最終影響整體工作表現。

對「功勞」的重視似乎是人類的天性。心理學家發現，即使是年僅5歲的兒童也能識別並反對抄襲行為，這種對「知識產權」的敏感度有著深層的社會意義：在現代職場，功勞歸屬直接關係到晉升、加薪等實質利益。

「功勞小偷」可能沒你想的那麼壞

不過，在你憤怒指責同事之前，心理學家提醒有兩件事值得認識：

首先，搶功勞可能並非惡意。

心理學研究發現一種稱為「潛意識記憶誤用」（cryptomnesia）的現象，即人們會在無意識狀態下抄襲他人想法。實驗中，參與者在小組討論後被要求只回憶自己的想法，但許多人會無意識地將他人的想法當作自己的。

其次，創新很少是憑空出現的。

麻省理工學院創新中心主任里夫斯（Martin Reeves）和矽谷創業家古德森（Bob Goodson）在其著作《Like》中指出，即使是看似革命性的創新，如Facebook的「讚」按鈕，其實也有多個前身。在同一工作環境中，面對相同問題，不同人很可能獨立得出相似結論。

搶功勞如何適得其反

范德比爾特大學行為研究學者范埃普斯（Eric VanEpps）和同事的研究則發現，在職場中最有效的自我推銷方式，是巧妙結合個人成就與對他人貢獻的認可，而非全盤自誇。

更有趣的是，賓夕法尼亞大學沃頓商學院教授紹姆伯格（Rebecca Schaumberg）的研究顯示，過度炫耀成就可能適得其反。當兩位擁有相同工作成果的人，謙遜的那位往往被視為更有能力，因為他看起來還有未發揮的潛力，而自誇者似乎已達到能力天花板。

如何應對「功勞小偷」

《哈佛商業評論》提供了兩種應對功勞被盜用的方法：

一是讓你的貢獻可見，例如在回應上級要求時抄送其他人，建立清晰的工作紀錄；

二是尋求盟友為你發聲，在關鍵時刻透過面對面互動展示你的專業和貢獻。

關鍵是平衡自我主張與職場和諧，記錄你的想法，培養可以為你作證的專業網絡，同時學會在適當時機優雅地捍衛自己的功勞。

職場上總有各種功勞爭奪的小戲碼，理解背後的心理機制，或許能讓我們少些煩惱，多些正面解方！

資料來源：Economist、Kickresume、HBR

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《原文搶走你點子的同事，可能不是因為他壞？辦公室最惱人行為背後的心理學》