《2025年職場趨勢報告》出爐 企業、職人必知八大趨勢

國際人才解決方案公司Robert Walters（華德士）發布《2025 年職場趨勢報告》，深入剖析當前八大全球職場趨勢，分別為1.人工智能與招募；2.以人為本的領導力；3.建立雇主品牌：從招募開始；4.遠距工作的反思；5.靈活的全新辦公模式：窗口工作法；6.橫向的職涯網絡或縱向的職涯階梯；7.重返職場的浪潮；8.來職場的技能需求與趨勢

此外，Robert Walters 2025年薪資調查報告則顯示，台灣各領域的專業人士求職時衡量的指標高度一致，分別是「優渥的薪資和福利」(95%)、「彈性的工作模式」(75%)、「優於勞基法的休假制度」(73%)。可見彈性工作模式、平衡工作與生活對於求職者的重要性與日俱增。

然而，2024年由企業帶動的「回歸辦公室風潮」顯然與專業人士的期待相悖。Robert Walters《2025 年職場趨勢報告》中顯示，以人為本的領導模式 — 以包容性、同理心為出發點、以超越利潤為目的，為員工提供靈活性和心理安全的環境，尊重其健康和福祉，更能有效提升組織對人才的吸引力與留任率。因此，更能平衡工作與生活的「四天工作制、「窗口工作」（Window Working）等新的混合辦公模式，持續受到關注。

作為新興的彈性工作模式「窗口工作」（Window Working），允許員工根據自身高效能時段來安排工作，而非遵循傳統的固定工時。這種方式鼓勵員工在生產力最高的時段集中精力處理重要任務，同時保留足夠的彈性來兼顧個人需求。藉此，企業在提升工作滿意度與效率的同時，也能維持團隊協作與業務連貫性。

對此，Robert Walters台灣總經理John Winter進一步指出，彈性與同理心驅動的管理方式將成為未來成功企業的關鍵，幫助組織提升員工滿意度與生產力。

此外，Robert Walters最新調查還發現，94%的員工更傾向於長期留任於重視職涯發展的企業，這突顯了企業加強內部學習與發展計劃（L&D）的重要性。一來，職涯發展模式正在轉型，傳統的晉升階梯正逐步被橫向的「網絡發展模式」取代，專業人士愈發重視橫向發展與跨職能成長，以獲取更多元的技能與機會。此外，隨著科技進步與市場需求變化，Robert Walters預計2030年，39%的職場技能將發生變革，企業必須積極提升員工的技術與軟技能，以確保未來競爭力。

在台灣，企業也同步認知到內部學習與發展計劃的重要性，高達92%的企業已採取包括強化內部學習與發展計劃、放寬入職條件等多元策略，靈活地應對人才短缺議題，滿足組織對專業人才的迫切需求。

此外，值得注意的是，隨著人工智能應用逐漸普及，在台灣已有超過四成的企業開始透過Chat GPT等人工智能模組來提升日常工作效率，然而，現階段應用仍停留在相對初步的階段。未來，人工智能將從職務廣告撰寫、人選搜尋與篩選、到聘僱決策，全面滲透招募流程。在人工智能的參與下，企業將能大幅提升招募效率，從而提升競爭力。

然而，Robert Walters《2025 年職場趨勢報告》也明確指出當下人工智能模組在招募的應用仍有其侷限性，企業須兼顧公平與道德，並認知到人性化判斷仍然不可取代，聰明的企業將在技術與人性化判斷之間找到平衡。