新同事愛「偷補眠」又準時下班 她不平衡想告狀：老鳥都沒加班費

「上班睡覺」合理嗎？一名女網友發文，稱公司一名新同事經常在主管不在時睡覺，他表示晚上都睡不好，需要利用白天補眠。雖然新同事平時好相處，但還是讓原PO心理不平衡，因此詢問網友：「這種情況會想去跟主管稍微提點一下嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她在公司工作快一年，近日來了一名新人弟弟，人很好相處，很年輕也很討喜，但經常趁主管不在時偷偷睡覺。原PO詢問他為何在上班時睡覺，對方表示他晚上經常睡不好，很難入睡，因此需要在白天補眠。

原PO質疑，晚上睡不好是自己的問題，每個員工午休時間都只有一個小時，新人都準時下班，老鳥常常加班也沒有加班費，心裡有些「不平衡」，因此有意向和主管說明情況，但又擔心打小報告的行為惹人厭，所以詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為只要完成工作，上班時休息情有可原，「如果沒有影響到你們工作，不必多理會」、「他工作有做完就隨意吧」、「我覺得如果他工作都做好，不影響別人再睡覺的話很好耶，一個職場每個人都兢兢業業的話，反而有時自己事情做完還要裝忙，大家事情做好之後放鬆一點，反而氣氛不會緊繃，效率也比較好」。

也有網友分享自己公司同事偷懶的情況，「我新來的同事也都這樣，上班都在打手遊+睡覺+畫畫，但我不會主動跟主管講，就慢慢等主管自己發現，後來主管也有發現了，有用他自己的方式來處理」、「我同事上班都在追劇，我也覺得心裡有點不平衡」、「我懂，我同事還會去廁所偷睡，有一次他被另一個同事發現，大家才知道為什麼他上廁所都那麼久」。