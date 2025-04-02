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堂妹畢業想進美甲業！他嘆「怎打醒她」反被嗆 內行揭辛酸：職業傷害不小

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在家族聊天時聽到堂妹畢業後想開美甲工作室，於是想問問網友們「該如何打醒堂妹？」。 示意圖／ingimage
有網友在家族聊天時聽到堂妹畢業後想開美甲工作室，於是想問問網友們「該如何打醒堂妹？」。 示意圖／ingimage

美業成為新趨勢，越來越多人每月會固定去做美甲、接睫毛等等，也有不少人選擇轉行開美容工作室。一名網友表示，家族聊天時聽到明年即將畢業的堂妹想開美甲工作室，很符合自己想要的生活型態，於是想問問網友們，身為堂哥的他「該如何打醒堂妹？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他和家族聊天時，聽到明年即將大學畢業的堂妹之後想要做美甲業和開工作室，並表示這行業很符合她想要的生活型態，身為堂哥的他聽完「差點中風」，無法理解堂妹是大眾傳播系畢業為何要做美甲，於是想問問「要怎麼打醒她？」，引起熱烈討論。

沒想到網友反嗆原po，「堂妹準備比你有錢了，尊敬一點」、「那個很賺，我家旁邊一條街開了5、6間」、「你不是在台積上班就不要多事了」、「都要預約，忙不過來，女人錢超好賺」、「眼界放寬一點吧，大哥」、「等你聽到收入，應該想打醒自己」、「根本賺爛，每個自己開的買房不用貸款，2~3年就換新車也不用貸」。

有網友分享，他的前任是美甲師，每個月固定要去做美甲，單一色系手腳大概1500元上下，彩繪色系手腳大概2500元上下，大概耗時2~3小時，一天做4組客人，營收6000~12000元，月休四天15萬~31萬，扣除掉店租、水電，「一個月收入十萬輕輕鬆鬆」，「基本上美甲門檻比美髮門檻還好進入」。

有網友則認為，「看她手藝好不好，先po個成品圖」、「我的美甲師平均每3個月全家出國玩樂，很賺吧，不過職業傷害不小」、「太天真了，用客人角度看世界就會是這樣，這行業內卷非常嚴重」。

有網友表示，要做得快還要漂亮又不能太貴，客人對美甲成品好壞的認知度也落差很大，死皮有沒有修乾淨、甲型有沒有修好、甲面有沒有畫滿，每個細節疊起來都是技術和時間，加上對自己作品有要求的，可能客人指定完款式還要提前練習，練習至少2小時，做一個客人3~4小時，「一天接兩個已經極限，再多眼睛會痠會吃力，然後只能收個1千多」。

創業 美甲

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