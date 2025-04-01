連鎖中醫集團釋上百職缺搶醫護 祭早鳥入職金最高8千元

連鎖中醫集團「馬光醫療網」今年擴大規模增加人力，釋出上百個醫護職缺，為了搶護理人才，更推出應屆畢業生早鳥入職計畫，期限前入職可拿最高8000元獎勵金，馬光中醫表示，全台23家院所幾乎每一家都缺護理人員，盼能廣納優秀醫療人才加入。

馬光中醫指出，目前全台中醫使用率仍低，僅有27%，成長空間大，近年來在全台各地開設新院所，中醫屬一搭一概念專屬跟診，馬光堅持在醫師針灸入針後，須由護理人員做拔針動作，因此急需更多專業醫護投入。

馬光表示，今年人才招募計畫瞄準雙北、南高屏、台東及彰化地區求職者，擴大徵才釋出破百職缺，提供優渥薪酬獎金與豐富員工福利，同時響應畢業求職潮，也推出專屬於應屆畢業生「早鳥入職獎勵計畫」，7月31日前入職可拿到最高8000元獎勵金。

此外，為確保員工可獲得穩定成長與回饋，馬光近6年來均進行基本薪資調升，目前薪資條件幾乎與大醫院體系看齊，台北地區應聘診助人員月薪4萬元、護理人員月薪4.7萬元、CRM顧客服務專員月薪4.1萬元，藥師有6.8萬的起薪水準；中南部與東部的薪資也不落人後，診助人員月薪3.5至3.8萬元、護理人員月薪4至4.3萬元。