快訊

紐時邀稿專文 龍應台：台灣不先確保和平 就不會有民主

獨／柯文哲傳水腎明動刀 家屬瞞鼓裡！柯美蘭震怒：這個國家瘋了

中共愚人節軍演「21軍艦71共機」擾台 國防部：國軍啟動立即備戰操演

連鎖中醫集團釋上百職缺搶醫護 祭早鳥入職金最高8千元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
附圖3_馬光前台人員熱情協助患者報到掛號。圖／馬光中醫提供
附圖3_馬光前台人員熱情協助患者報到掛號。圖／馬光中醫提供

連鎖中醫集團「馬光醫療網」今年擴大規模增加人力，釋出上百個醫護職缺，為了搶護理人才，更推出應屆畢業生早鳥入職計畫，期限前入職可拿最高8000元獎勵金，馬光中醫表示，全台23家院所幾乎每一家都缺護理人員，盼能廣納優秀醫療人才加入。

馬光中醫指出，目前全台中醫使用率仍低，僅有27%，成長空間大，近年來在全台各地開設新院所，中醫屬一搭一概念專屬跟診，馬光堅持在醫師針灸入針後，須由護理人員做拔針動作，因此急需更多專業醫護投入。

馬光表示，今年人才招募計畫瞄準雙北、南高屏、台東及彰化地區求職者，擴大徵才釋出破百職缺，提供優渥薪酬獎金與豐富員工福利，同時響應畢業求職潮，也推出專屬於應屆畢業生「早鳥入職獎勵計畫」，7月31日前入職可拿到最高8000元獎勵金。

此外，為確保員工可獲得穩定成長與回饋，馬光近6年來均進行基本薪資調升，目前薪資條件幾乎與大醫院體系看齊，台北地區應聘診助人員月薪4萬元、護理人員月薪4.7萬元、CRM顧客服務專員月薪4.1萬元，藥師有6.8萬的起薪水準；中南部與東部的薪資也不落人後，診助人員月薪3.5至3.8萬元、護理人員月薪4至4.3萬元。

馬光強調將每位員工視做股東，除保障年終獎金、生日及三節禮金、尾牙晚會，每年更提撥盈餘做為員工旅遊金及各項相關專案獎金，還有帶薪教育訓練制度，可讓新進同仁接受完整在職訓練系統之時，也能享有全薪保障。

馬光醫療網前進校園徵才計畫開跑。圖／馬光中醫提供
馬光醫療網前進校園徵才計畫開跑。圖／馬光中醫提供
馬光CRM顧客服務專員親切引導患者預約看診。圖／馬光中醫提供
馬光CRM顧客服務專員親切引導患者預約看診。圖／馬光中醫提供
馬光醫療網進駐徵才博覽會吸引眾多求職者前往諮詢。
馬光醫療網進駐徵才博覽會吸引眾多求職者前往諮詢。

中醫 月薪

延伸閱讀

護理人員都領得到！夜班獎勵新規定 特殊病床也納入

緬甸強震引警惕 陳菁徽：台灣醫護荒才是真危機

中職／悍將薪資漲10% 陳仕朋站上50萬、林哲瑄扣滿3成

政府擬開放外籍護理人力 基層擔心反讓護理品質環境惡化

相關新聞

真的很爽？他看保全「整天玩遊戲」 過來人揭辛酸：最沒尊嚴的工作

他許多人找工作會尋找「錢多、事少」的職缺。日前有位網友表示，他下班會去兼職外送員，每次看到社區保全都是坐著在玩遊戲，尤其夜班保全還可以睡覺，讓他羨慕...

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

職場上除了專業能力，和同事的相處也是一門學問。近日有女網友在Dcard發文抱怨，自己到新公司一個月，因為隔壁同事實在太吵、影響她工作，便主動詢問主管是否能換位子，怎料最後被公司資遣，讓她超傻眼。

清明連假賺加班費攻略 四天假裡「這天」加班賺最多

4月3日到5日的清明連假即將來臨，加班薪水怎麼算？為何明明加班或是on-call卻領不到加班費？想再多請幾天特休出國，老...

AI衝擊職場！十年前「取代風險最高職業」預測大翻車 人類更累了

據日媒「J-cast news」報導，2015年時日本野村綜合研究所曾預測，日本近半數工作將被AI取代，並列出「最可能消失的職業」與「最不易被取代的職業」。但十年後的現況顯示，這些預測與現實發展大相逕庭。

北市滿50歲保母占7成8六都最高 社會局：到宅保母未被採計

托育聯盟等民間團體今指出，台北市50歲以上的保母比例從六年前的七成增至目前的七成八，六都最高。北市社會局表示，在宅保母年...

桃竹苗科技、光電廠釋近萬職缺 4月8場徵才等你來

進入4月，桃竹苗地區電子科技大廠、光電、服務業267家企業釋出9217個職缺，勞動力發展署桃竹苗分署4月將在桃園、新竹、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。