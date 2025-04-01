投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

職場上除了專業能力，和同事的相處也是一門學問。近日有女網友在Dcard發文抱怨，自己到新公司一個月，因為隔壁同事實在太吵、影響她工作，便主動詢問主管是否能換位子，怎料最後被公司資遣，讓她超傻眼。

原PO表示，自己剛入職某公司不久，隔壁就新來了一名看起來很和善的同事，沒想到上班日常卻變成噩夢。該名同事不但會在座位上自言自語，敲鍵盤還特別大聲，而且「每天」都這樣，嚴重影響她工作專注。

原PO一開始委婉向主管反映，希望能換個座位，但主管回應公司有規定，同部門成員必須坐在一起，無法調整位置。之後她再次向主管請求協助，表達自己真的感到困擾，沒想到對方竟說：「我覺得不會啊，傳到我那裡還好」。對此，原PO也暗自吐槽：「拜託！我是坐他隔壁，你隔了兩排耶，是有多沒水準才會講出這種話」。

儘管主管後來試圖溝通，同事吵鬧的情況有稍微改善，但仍舊斷斷續續地發生。怎料幾個月後，原PO突然被主管以「態度不好」為由資遣，主管還特別提到她當初反映同事太吵一事，讓她感到極度委屈：「再怎麼樣也是要資遣吵別人的那位吧，造成別人困擾的不是我耶！」

事後她輾轉得知公司營收狀況不佳，懷疑自己只是被拿來「開刀」的一員。她也無奈感嘆，「第一次被資遣，竟然是因為這麼奇怪的原因」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「整個社會就是這樣，若沒干擾到自己，別人提出異議，提出來的那個人就是麻煩鬼」、「感覺這個同事背後有大靠山，老闆才會選擇資遣妳」、「典型的解決提出問題的人」；也有網友認為，「只要不在休息時間，自言自語跟鍵盤聲都覺得還好，每個人工作習慣都不同，互相包容而已」。