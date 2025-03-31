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北市滿50歲保母占7成8六都最高 社會局：到宅保母未被採計

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民團指新北保母有老化現象，北市社會局表示，雖在宅保母年齡比例有逐年增加的趨勢，但該數據未包含近年比例較多的到宅保母，截至今年3月50歲以上保母總數約6成8，去年9月也調高收費標準，月增1000元。圖／聯合報系資料照
民團指新北保母有老化現象，北市社會局表示，雖在宅保母年齡比例有逐年增加的趨勢，但該數據未包含近年比例較多的到宅保母，截至今年3月50歲以上保母總數約6成8，去年9月也調高收費標準，月增1000元。圖／聯合報系資料照

托育聯盟等民間團體今指出，台北市50歲以上的保母比例從六年前的七成增至目前的七成八，六都最高。北市社會局表示，在宅保母年齡比例雖逐年增加，但數據中未包含近年比例較多的到宅保母；截至今年3月50歲以上保母總數約6成8，去年9月調高收費標準，月增1千元。

托育聯盟等民間團體選在直轄市市長上任滿兩年期間，今天公布六都托育制度期中檢視體檢，其中北市50歲以上的保母從6年前7成提高至7成8，新北市也有7成1，是六都中保母平均年齡最高的兩縣市，其餘四都也都有超過一半以上是50歲以上的保母。

北市社會局表示，該數字僅有在宅居家托育人員齡，未包含到宅居家托育人員，近2年在北市新登記居家托育人員以到宅保母居多，在宅保母年齡比例確實逐年增加，截至今年3月托育人員總數共4192人，其中50歲以上有2886人，比例68.8%，未達50歲有1306人，比例31.2%。

社會局表示，相較於其他縣市，北市居家托育人員收費為最高，扣除中央準公共托育補助，家長負擔相仍對其他縣市高，另提供友善托育補助，減輕家長負擔，另衡量物價、保母收入及家長負擔，已於去年9月調高準公共居家托育人員收費標準，月費調增1千元。

保母 托育

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