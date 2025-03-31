桃竹苗科技、光電廠釋近萬職缺 4月8場徵才等你來

進入4月，桃竹苗地區電子科技大廠、光電、服務業267家企業釋出9217個職缺，勞動力發展署桃竹苗分署4月將在桃園、新竹、苗栗地區舉辦8場次徵才活動，歡迎轉換職場的青年朋友或有求職需求的民眾踴躍參加，謀求適合自己的好工作。

桃竹苗分署今天表示，為協助青年快速投入職場，媒合求職及轉職民眾需求，針對4月桃竹苗267家優質廠商、釋出9217個職缺工作，該分署分別在桃、竹苗辦理徵才活動，歡迎求職者前往桃竹苗地區就業中心或「台灣就業通」網站查詢最新職缺與徵才活動資訊。

桃園地區將在4月2日、11日、16日、23日及25日舉辦5場次徵才活動，總共152家企業提供5350個工作職缺，包括4月2日在蘆竹區興仁市民活動中心（原住民亮點場）、11日在平鎮婦幼館、16日在中壢就業中心、23日在開南大學（蘆竹區）、25日在桃園區五中市民中心，各大企業徵才，提供求職者尋求就業機會。