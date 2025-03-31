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民團指新北保母是六都第二老 社會局：多辦職訓鼓勵新血加入

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
民團指新北保母有老化現象，新北社會局表示，正持續辦理職訓，也調高收退費標準，盼吸引更多新血加入。圖／新北市社會局提供
民團指新北保母有老化現象，新北社會局表示，正持續辦理職訓，也調高收退費標準，盼吸引更多新血加入。圖／新北市社會局提供

托育聯盟等民間團體體檢六都托育制度，指保母面臨低薪、老化等困境，公幼雖然提供延托，保母普遍低薪難吸引年輕人入行。托盟統計，北市50歲以上保母提高至7成8，新北也有7成1，是六都保母平均年齡最高的兩縣市。新北社會局表示，正持續辦理職訓，也調高收退費標準，盼吸引更多新血加入。

對此，新北市社會局兒童托育科長陳麗雲表示，正持續培訓居家托育人員，辦理托育人員職前訓練班，結訓後進行就業追蹤，主動輔導新血投入居家托育服務職場，同時與職訓中心合作辦理托育人員訓練，輔導及鼓勵二度就業民眾從事托育服務。113年保母職前班開辦44班，結訓人數1615人，今年預計開辦61班。

社會局說，每兩年會調整居家托育收退費基準，參酌物價指數及家庭可支配所得調整居家托育人員收退費基準，去年調整收費，日間托育調整為1萬8000元至1萬9000元，全日托育為2萬6400元至2萬7600元，預計明年會再次討論調整。

社會局表示，為提供獎勵措施，鼓勵更多民眾加入居家托育服務，對在職合格居家托育服務登記者，補助體檢費500元、責任保險費500元。若加入準公共化居家托育人員，每年經考核通過可獲得1萬8000元獎助金，另提供每名居家托育人員監視設備補助最高1萬元。

另，新北市準公共化居家托育人員加碼補助方面，收托2歲以下3親等外幼童滿1個月，補助一次性2500元托育專業服務津貼。責任保險費每年加碼補助500元、臨時媒合補助每次300元，收托發展遲緩兒童補助獎勵金每月1500元至5000元。

民團指新北保母有老化現象，新北社會局表示，正持續辦理職訓，也調高收退費標準，盼吸引更多新血加入。圖／新北市社會局提供
民團指新北保母有老化現象，新北社會局表示，正持續辦理職訓，也調高收退費標準，盼吸引更多新血加入。圖／新北市社會局提供

保母 托育

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