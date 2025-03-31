保母低薪又老化 托盟盼招聘新血

「保母大多在50歲以上、薪資漲幅也比其他行業低，應設法調薪與增加年輕人力！」托育及就業政策催生聯盟31日公布「六都托育制度期中體檢」，發現保母月薪漲幅遠低於其他行業4百至上千元，且台北保母最老，但新北、台中保母老化速度最快。聯盟召集人劉毓秀呼籲，台北與台南日間托育應調漲1千元，彌補保母過去損失。

保母加薪幅度低

托盟召開記者會指出，六都從2018年實施保母定價制度，至今地方政府規定的每名幼兒收托單價增加金額，最低者為高雄市800元，最高者為桃園市2千元，其餘皆為1千元。若以每位保母平均收托2名托兒計算，並將六年來的收費漲幅平均來算，可知保母月薪每年平均的加薪額度只有：高雄267元、台北、新北、台中、台南333元，桃園667元，相當「薪酸」。

比起其他行業，2019年至2023年六都工業及服務業薪資每年平均的月薪漲幅，平均由高至低為：台北市1635元、台南市1404元、桃園市1154 元、台中市 1019元、新北市865元、高雄市692元，差距最多的是台北的1301元與台南的1071元，托盟呼籲這兩個縣市應該立即將日間托育定價調漲至少1千元。

過6成保母破50歲

劉毓秀表示，根據衛福部統計，2024年全國共有27392位保母，收托全台46458 名幼兒。且其中有九成托兒皆為在宅保母所照顧，但如此重要的照顧人力卻面臨極為嚴峻的老化危機。6個直轄市在宅保母 50 歲以上人員佔比，由高至低分別是：台北市78%、新北市71%、台南市與高雄市皆為62%、桃園市與台中市皆為 61%。

「若沒有年輕新血即時加入，5到10年內保母人力恐急遽減少。」劉毓秀說，除了增加托育補助、降低家長的費用負擔，也千萬不要忽略托育服務供給方面臨人才斷層危機，尤其建議新北市、台北市、台中市三都，應研擬政策實驗方案，招募新血投入在宅保母業，改善嚴峻的保母人力老化問題。

延長公托時數

「公幼的寒暑假停托時間很長！」托盟另指出，六都公幼表面上擁有九成的寒暑假服務涵蓋率，但實際上的服務天數卻仍然有限，若以「服務日數中位數」來算，小孩即使讀了公幼，卻因為寒暑假，父母還是要請假很多天。其中桃園市父母一年甚至可能要請假28天，且多數公托服務僅有到下午4點，托盟呼籲地方政府要儘速補足天數，還有增加服務時間。

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