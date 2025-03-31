今年清明不是4月5日！和兒童節同一天 2天國假若上班雇主要加發工資

今年４月3、4、5、6日可以放清明節、兒童節4天連假，其中4日同是清明節與兒童節，而5、6日是例假日，那3日為什麼休假呢？其實，清明節是依據「清明」這個節氣所在的日期來訂定，不一定是4月5日，今年清明節落在4月4日與兒童節同一天，依規定兒童節在前1日放假，才出現4天連假。

彰化縣政府勞工處指出，依內政部紀念日及節日實施辦法第5條規定，兒童節與民族掃墓節同一日時，兒童節於前一日放假，但逢星期四時，於後一日放假，去年就是逢周四在後一日補假，這也是政府用心，讓清明節、兒童節銜接周六、周日，可以爽放4天連休，不用再補班，方便大家掃墓或出遊。

依中央氣象署資料，清明節日期是依據「清明」這個節氣所在的日期來訂定，節氣時刻的變動是由於一個回歸年（「清明」到下一次「清明」）的平均長度是 365.2422 天，但陽曆年天數都是整數，平年是365 天，閏年則為 366 天，所以當平年的時候，清明發生的時刻比前 1 年平均約晚了 5小時又 49 分，多了一天的閏年也會使得節氣時間發生改變。不管如何變動，節氣的日期差異只會在3天內。

所以，清明節不一定是4月5日，也可能是4月3日及6日，像2018年、2019年、2023年的清明節都是4月5日，而2020年、2021年及去年2024年清明節都落在4月4日；至於兒童節由來，是在1991年時，政府認為4月4日兒童節兒童放假，沒大人可照顧，因此將原3月8日婦女節與4月4日兒童節合併在4月4日放假，接著與清明節形成連續假期。

勞工處指出，依據勞動基準法規定「民族掃墓節」（清明節）及「兒童節」皆為應放假日(即俗稱之國定假日)，雇主應依法給假並給薪。雇主若請勞工在國定假日當日上班，依法應加倍發給工資。