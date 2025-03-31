竹市府暑期工讀開放報名 提供103名青年拓展職涯

提供青年學子公共參與機會！新竹市政府今年提供103個暑期工讀名額，即日起至4月18日開放報名，歡迎設籍新竹市且符合資格的青年學生踴躍參與。市府說，透過此次工讀，不僅能親身體驗公部門的工作環境與作業流程，更能提前累積職場經驗，為未來職涯發展奠定堅實基礎。

代理市長邱臣遠表示，市府自今年1月1日成立「新竹市青年發展中心」，專責推動青年發展核心業務，並以「青年創意」、「青年創業」及「青年創造」三大亮點，提供專屬青年的逐夢政策與圓夢計畫，助力青年實現自我、打造成功人生。

此外，今年暑期工讀計畫更首次聯合新竹就業中心，讓青年學子除了在市府公部門實習外，同時有機會接觸企業職場，拓展多元職涯選擇，累積實務經驗與就業競爭力，為未來發展奠定更堅實的基礎。

市府勞青處表示，市府今年開放大專青年學生工讀期間自7月1日起至8月31日止，開缺單位包含勞工及青年處、產業發展處、都市發展處、警察局、衛生局、文化局、區公所、動物園、動保所、長照中心、青年發展中心等33個單位，共招收103名，包含一般生96名及特定對象7名貝每日工作時間8小時，月薪2萬8590元。今年採線上報名方式，簡章電子檔可至「新竹市政府勞工及青年處官方網站」首頁／「便民服務」／「檔案下載」處下載。