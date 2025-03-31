聽新聞
0:00 / 0:00

竹市府暑期工讀開放報名 提供103名青年拓展職涯

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府今年提供103個暑期工讀名額，即日起至4月18日開放報名。圖/新竹市府提供
新竹市政府今年提供103個暑期工讀名額，即日起至4月18日開放報名。圖/新竹市府提供

提供青年學子公共參與機會！新竹市政府今年提供103個暑期工讀名額，即日起至4月18日開放報名，歡迎設籍新竹市且符合資格的青年學生踴躍參與。市府說，透過此次工讀，不僅能親身體驗公部門的工作環境與作業流程，更能提前累積職場經驗，為未來職涯發展奠定堅實基礎。

代理市長邱臣遠表示，市府自今年1月1日成立「新竹市青年發展中心」，專責推動青年發展核心業務，並以「青年創意」、「青年創業」及「青年創造」三大亮點，提供專屬青年的逐夢政策與圓夢計畫，助力青年實現自我、打造成功人生。

此外，今年暑期工讀計畫更首次聯合新竹就業中心，讓青年學子除了在市府公部門實習外，同時有機會接觸企業職場，拓展多元職涯選擇，累積實務經驗與就業競爭力，為未來發展奠定更堅實的基礎。

市府勞青處表示，市府今年開放大專青年學生工讀期間自7月1日起至8月31日止，開缺單位包含勞工及青年處、產業發展處、都市發展處、警察局、衛生局、文化局、區公所、動物園、動保所、長照中心、青年發展中心等33個單位，共招收103名，包含一般生96名及特定對象7名貝每日工作時間8小時，月薪2萬8590元。今年採線上報名方式，簡章電子檔可至「新竹市政府勞工及青年處官方網站」首頁／「便民服務」／「檔案下載」處下載。

新竹 職涯發展 青年

延伸閱讀

五星好評托嬰中心女嬰窒息亡 竹市府僅罰24萬挨轟今急宣布「停業」

4月大女嬰托嬰中心窒息亡 竹市府罰24萬及取消準公共化

農改研究員教荔枝椿象防治 保護竹市農民收成

使用逾15年 竹市府補助6千萬改善學校冷氣設備

相關新聞

北市滿50歲保母占7成8六都最高 社會局：到宅保母未被採計

托育聯盟等民間團體今指出，台北市50歲以上的保母比例從六年前的七成增至目前的七成八，六都最高。北市社會局表示，在宅保母年...

桃竹苗科技、光電廠釋近萬職缺 4月8場徵才等你來

進入4月，桃竹苗地區電子科技大廠、光電、服務業267家企業釋出9217個職缺，勞動力發展署桃竹苗分署4月將在桃園、新竹、...

民團指新北保母是六都第二老 社會局：多辦職訓鼓勵新血加入

托育聯盟等民間團體體檢六都托育制度，指保母面臨低薪、老化等困境，公幼雖然提供延托，保母普遍低薪難吸引年輕人入行。托盟統計...

保母低薪又老化 托盟盼招聘新血

「保母大多在50歲以上、薪資漲幅也比其他行業低，應設法調薪與增加年輕人力！」托育及就業政策催生聯盟31日公布「六都托育制度期中體檢」，發現保母月薪漲幅遠低於其他行業4百至上千元，且台北保母最老，但新北

桃園4月釋9000職缺搶人 高薪可望達10萬

桃園市就業職訓服務處今天宣布，4月將舉辦6場徵才活動，總計邀請180家廠商參與，預計釋出逾9000個職缺，其中，薪資最高...

今年清明不是4月5日！和兒童節同一天 2天國假若上班雇主要加發工資

今年４月3、4、5、6日可以放清明節、兒童節4天連假，其中4日同是清明節與兒童節，而5、6日是例假日，那3日為什麼休假呢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。