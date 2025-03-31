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青年勞工就業調查 8成不想海外工作 總薪資平均51.5萬元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
青年勞工想續任現職者占66.1%，想轉換工作者占33.9%，想轉換工作之原因以「薪資及福利不符期望」占53.4%最高，其次為「工作無發展前景」占35.2%，「想更換工作地點」占27.6%。聯合報系資料照片
青年勞工想續任現職者占66.1%，想轉換工作者占33.9%，想轉換工作之原因以「薪資及福利不符期望」占53.4%最高，其次為「工作無發展前景」占35.2%，「想更換工作地點」占27.6%。聯合報系資料照片

勞動部今天公布2024年15-29歲青年勞工就業狀況調查統計結果，根據行政院主計總處人力資源調查，受少子女化趨勢與高等教育普及影響，2024年青年就業者199.6萬人，較2014年209.9萬人減少10.3萬人。此外，66.1%青年勞工想續任現職，青年勞工打算轉換工作主因為薪資及福利不符期望，其中女性打算換工作的比率略高於男性。

為了解青年勞工就業狀況，勞動部於2024年10至11月期間，以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的15-29歲本國籍受僱青年勞工為調查對象，辦理「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，計回收有效樣本4091份。

依據行政院主計總處最新統計結果，工業及服務業受僱青年員工的2023年總薪資平均數為51.5萬元，總薪資中位數為45萬元，分別年增2.8%及3.6%，其中未滿25歲者各為39.7萬元及37.6萬元，25-29歲則各為58.4萬元及50萬元。

每人每月經常性薪資平均數及中位數部分，2024年各為3.4萬元及3.1萬元，分別年增2.8%及2.3%，其中未滿25歲者各為2.7萬元及2.8萬元，25-29歲則各為3.9萬元及3.4萬元。

職涯發展部分，青年勞工想續任現職者占66.1%，想轉換工作者占33.9%，後者想轉換工作之原因以「薪資及福利不符期望」占53.4%最高，其次為「工作無發展前景」占35.2%，「想更換工作地點」占27.6%。若按性別觀察，女性打算換工作的比率為34.8%，略高於男性32.8%。

海外工作考量部分，79.7%青年勞工沒有打算到海外工作，有打算者續降至20.3%；後者以打算到「東北亞」占44.7%最高，「美國、加拿大」占38.8%次之、「紐澳」占37.8%再次之。另「中國大陸、港澳」、「歐洲」分別占22.1%、20.7%；「東南亞」占比則大減至13.9%。男性有打算到海外工作者占21.4%，高於女性19.3%。

勞動部表示，為協助青年就業，針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上的初次尋職青年，推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，提供尋職期間就業協助及尋職津貼，於求職期間就業滿一定期間，可申領就業獎勵金。

此外，初次尋職青年及失業者經公立就業服務機構推介，至與日常居住處所距離30公里以上地點就業，並符合相關規定，發給尋職期間交通補助金及就業後的交通、搬遷或租屋等補助金，鼓勵青年擴大尋職範圍。

薪資 青年

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