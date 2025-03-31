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虎航首移師高雄招募30客艙組員 平均月薪7萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應南部地區持續發展及後疫情時代的運量復甦，台灣虎航今宣布，將首度移師到高雄招募30名客艙組員，平均月薪7萬元。圖／虎航提供
因應南部地區持續發展及後疫情時代的運量復甦，台灣虎航今宣布，將首度移師到高雄招募30名客艙組員，平均月薪7萬元。圖／虎航提供

因應南部地區持續發展及後疫情時代的運量復甦，台灣虎航今宣布，將首度移師到高雄進行客艙組員招募，本次計畫預計招募30人，召募期間從4月1日至4月13日止，錄取的客艙組員將於今年下半年報到，平均月薪約7萬元。

因應南部地區持續發展及後疫情時代的運量復甦，各航空公司皆積極增加高雄出發航線，高雄旅運市場穩定復甦。虎航首次移師到高雄進行客艙組員招募，本次招募客艙組員將以高雄為基地，有望吸引職場新鮮人，甚至轉職或換跑道的求職者前來參與招募。

虎航表示，本次客艙組員的招募時間為2025年4月1日凌晨0時1分起至2025年4月13日晚間11時59分止，報名資格為大專院校以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日韓語會話能力尤佳。

報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2025年4月26日進行初試；2025年5月3日進行複試，錄取的客艙組員，將於2025年下半年進行報到。虎航表示，由於是第一次於高雄進行招募，預計招募30人，平均月薪約7萬元。

虎航指出，有興趣從事航空事業與熱愛飛行的民眾，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」（https://pse.is/7caaez）的相關職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行（https://pse.is/7caalm）查看相關職務。

台灣虎航 求職 疫情

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