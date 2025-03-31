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台積電徵才？他見「半導體線上操作員」驚呆了 網點真相

聯合新聞網／ 綜合報導
「護國神山」台積電是不少人夢寐以求的企業。圖／聯合報系資料照
「護國神山」台積電是不少人夢寐以求的企業。圖／聯合報系資料照

「護國神山」台積電是不少人夢寐以求的企業，然而近日有網友發現，社群平台Threads上竟出現台積電招募文，開出職缺包括「半導體線上操作員」、「包裝人員」、「安管人員」等，貼文甚至還強調「詐騙勿鬧」，讓人看了滿頭問號。該文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直指「這根本是詐騙」。

原PO在PTT發文，分享自己在Threads上看到的招募貼文，不解地寫道：「半導體線上操作員是X小？不用出門那種嗎，還是產線上的操作員？」並附圖質疑是否有人真的會相信這種說法。

近日有網友發現，社群平台Threads出現疑似詐騙的台積電招募文。圖擷自PTT
近日有網友發現，社群平台Threads出現疑似詐騙的台積電招募文。圖擷自PTT

貼文曝光後，網友紛紛表示，「台積電會這樣徵才嗎，求職詐騙吧」、「先到柬埔寨轉機」、「幹嘛不直接去官網」、「會被這種的給騙去的人，真的慢走不送了」、「台積電記得沒有約聘吧，上官網看徵才不就好了」、「這一看就是詐騙，在抓豬仔的吧」。

另外也有網友在Threads上發現疑似「友達光電」的招募貼文，職缺內容如出一轍，同樣標榜「線上半導體操作員」、「AI晶片操作員」等，吸引民眾應徵。

事實上，這類求職詐騙手法已屢見不鮮。先前在LINE上也曾流傳「急徵30位線上操作員」的訊息，打著「在家工作」、「一單一結」名義，聲稱每單薪資可達600到6000元不等。根據台灣事實查核中心調查，實際加入群組後，對方會聲稱工作是「替TikTok點讚賺錢」，接著要求提供保證金、帳戶等資訊，最終落入詐騙陷阱。

PTT Threads 半導體 台積電 柬埔寨 職缺 詐騙

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