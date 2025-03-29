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緬甸地震波及泰國 勞動部：移工可撥1955諮詢

中央社／ 台北29日電

緬甸昨天發生強震，泰國也受波及，勞動部今天說，目前在台泰國移工有7萬多人，若移工要了解請假返國程序可撥打1955專線諮詢，也呼籲雇主協助有緊急需求的勞工儘速返國。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間昨天中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

勞動部今天發布訊息指出，28日緬甸中部發生強震，造成鄰國泰國撼動，勞動部致上最深切的慰問及關懷。

勞動部說，將全力協助在台的泰國籍勞工，如果移工需了解請假返國程序或洽詢地震訊息，都可撥打勞動部「1955」專線諮詢。

勞動部也呼籲雇主，如移工有親屬受災、心理支持或請假返國需要者，應主動關心，並協助有緊急需求的勞工儘速返國處理相關事務。

根據統計，截至今年3月底止，目前在台的泰國移工有有7萬3000人，多從事營造業工作。

勞動部 泰國 移工

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