下屬出錯他卻遭連坐 組長被拔職務怨：做到死只多3千

身為主管必須為下屬的錯誤買單，有時還會遭到波及，可謂是有苦說不出。一名擔任組長的網友近日因下屬在季報作業中出錯，導致他遭上司當眾飆罵，甚至被撤除組長職務，令他感到極度不滿。他直言，自己只是基於信任才未重複查核，但最終卻得獨自承擔後果，因此質疑職場公平性，貼文引來網友們兩派論戰，感嘆「基層主管的悲哀就是當上層的墊背，當下層的擋箭牌」。

原PO在爆料公社發文表示，某天剛上班就遭到主管劈頭痛罵，讓他完全摸不著頭緒，後來才得知是同仁季報資料出錯所致，而該份報告是由他基於「信任原則」直接送交上層。他無奈指出，身為組長每日工作繁重，根本沒有多餘時間逐項查核，「我要怎麼double check？我有時間double check嗎？」

對於主管將錯誤責任歸咎於他，甚至因此撤除組長職位，原PO難掩憤怒，「她工作沒做好出錯為什麼是我負責？組長又如何？一個月多3千津貼就要做到死嗎？」他也擔心未來職涯發展與職場形象，「現在說拔職務就拔，我以後要怎麼繼續做下去？人家以後會怎麼看我？」

貼文引發網友熱烈討論，許多人替原PO抱不平，認為職場上過度責任連帶制度不公，「錯的是下屬卻砍組長，有點離譜」、「信任是雙向的，出了問題不能只怪上面」、「給3千卻要求全責，真的太血汗」、「再次確認很簡單？基層主管工作被排的滿滿滿，吃飯都沒時間了，還再次確認，笑死」。

也有不少網友認為，身為組長本就該把關，建議原PO若繼續擔任主管職，仍須適時檢視同仁成果，避免類似情況重演，「下屬出錯，主管當然有責」、「簽了名就是要負責，否則要你這個主管做什麼？」、「double check真的很重要」、「組長對於下屬交的文件不再看一次，那要組長何用？」、「一般員工的思維，可憐了當初提拔你的人」、「當然合理，不然你憑什麼多領別人3000，不做就別佔著缺」。