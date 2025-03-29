勞團肯定霸凌定義擴大 協調可緩衝

職場霸凌防治專章草案昨預告，勞團皆給予肯定。台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎認為，專章放入「協調機制」，應是行政成本考量，有時僅是人際摩擦、主觀感受，或雙方認知切入點差異大，可透過調整互動模式處理，讓有毒職場環境停損，調查反而曠日廢時。

不過她也強調，協調與否必須取得申訴人同意，也要有內部教育訓練，讓員工知道有協調選項，且是透過申訴管道進到協調機制，避免讓申訴人覺得自己被「喬」。建議在申訴表單設計上可加入勾選協調意願，讓申訴人在申訴同時就知悉調查未必一定要走完。

北市產總總幹事陳淑綸則認為，中小企業調查成本太高，且無法否認因人際摩擦，濫用霸凌申訴的可能性存在，協調可作為緩衝，且已經登錄通報在先，無論採取調查或協調，都能確保不吃案。此外，她也肯定霸凌定義的發生範圍訂為勞動場所，而非工作場所，有時候是晚上在家收到老闆飆罵的訊息；逾越業務上必要且合理範圍，比現行法院判句要件更明確。

黃怡翎、陳淑綸都認為，職安法的核心在預防、非懲處，因此霸凌防治專章目的是讓職場有預警機制，雇主趕緊調整職場，除掉風險因子，提早介入讓職場互動關係變好，才不至於讓事態演變更嚴重。

陳淑綸提醒，接下來應持續關心子法、準則怎麼訂，才更清楚職場霸凌防治條文的運作。她也建議，長遠目標應立專法，將就業歧視、性別歧視、職場霸凌，參照國外設立專責機構處理。