聽新聞
0:00 / 0:00

勞團肯定霸凌定義擴大 協調可緩衝

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

職場霸凌防治專章草案昨預告，勞團皆給予肯定。台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎認為，專章放入「協調機制」，應是行政成本考量，有時僅是人際摩擦、主觀感受，或雙方認知切入點差異大，可透過調整互動模式處理，讓有毒職場環境停損，調查反而曠日廢時。

不過她也強調，協調與否必須取得申訴人同意，也要有內部教育訓練，讓員工知道有協調選項，且是透過申訴管道進到協調機制，避免讓申訴人覺得自己被「喬」。建議在申訴表單設計上可加入勾選協調意願，讓申訴人在申訴同時就知悉調查未必一定要走完。

北市產總總幹事陳淑綸則認為，中小企業調查成本太高，且無法否認因人際摩擦，濫用霸凌申訴的可能性存在，協調可作為緩衝，且已經登錄通報在先，無論採取調查或協調，都能確保不吃案。此外，她也肯定霸凌定義的發生範圍訂為勞動場所，而非工作場所，有時候是晚上在家收到老闆飆罵的訊息；逾越業務上必要且合理範圍，比現行法院判句要件更明確。

黃怡翎、陳淑綸都認為，職安法的核心在預防、非懲處，因此霸凌防治專章目的是讓職場有預警機制，雇主趕緊調整職場，除掉風險因子，提早介入讓職場互動關係變好，才不至於讓事態演變更嚴重。

陳淑綸提醒，接下來應持續關心子法、準則怎麼訂，才更清楚職場霸凌防治條文的運作。她也建議，長遠目標應立專法，將就業歧視、性別歧視、職場霸凌，參照國外設立專責機構處理。

機制 職場霸凌 職業安全

延伸閱讀

勞動部預告職場霸凌防治專章「協調機制」緩衝恐惹議

阿滴「80%機率知道台灣」遭指霸凌鍾明軒！面對批評親回應

綠委再癱議事 羅智強：卓揆遭51錦衣衛霸凌 來求考慮助排除

公文核退6次還在改...民代質疑職場霸凌 基市府：有件單據造假

相關新聞

職安法增霸凌防治專章 最高負責人霸凌 最重罰百萬

勞動部昨預告職安法部分條文修正草案，新增「職場霸凌防治專章」，不再僅以「持續性」作為霸凌認定要件，若言行情節重大，一次性...

培育綠領人才...環境部攜手28大專院校 4月下旬陸續開課

「綠領人才」搶手，成為產業界爭相延攬的對象，預估未來五年，綠領人才需求成長1到3倍。環境部國家環境研究院結合全國28所大...

勞團肯定霸凌定義擴大 協調可緩衝

職場霸凌防治專章草案昨預告，勞團皆給予肯定。台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎認為，專章放入「協調機制」，應是行政成本考量...

勞動部預告職場霸凌防治專章「協調機制」緩衝恐惹議

去年底的北分署吳姓公務員之死，促使勞動部修正「職業安全衛生法」補破網，勞動部今預告修正草案，新增職場霸凌防治專章，明定職...

職場霸凌防治專章拚本會期通過 最高負責人霸凌罰百萬

去年勞動部勞發署北分署爆發職場霸凌，並造成員工輕生，震驚全國。勞動部於28日表示，《職安法》修法訂定職場霸凌專章今起預告...

想把人逼走！OL淚訴懷孕後「老闆變了」 網全挺撐下去：別留情面

懷孕不是逼走人的藉口！一名孕媽在Dcard發文淚訴，和老闆一直相處融洽直到自己懷孕，對方開始以各種藉口處處針對只為把她逼走。明明知道她懷孕還刻意指派勞力活，工作內務也是各種刁難與干擾，她委屈的說「每天上班都很焦慮，同事都很怕會影響到寶寶」坦言越來越越沒有動力上班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。