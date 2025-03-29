職安法增霸凌防治專章 最高負責人霸凌 最重罰百萬

勞動部昨預告職安法部分條文修正草案，新增「職場霸凌防治專章」，不再僅以「持續性」作為霸凌認定要件，若言行情節重大，一次性也可採認，若雇主接獲申訴未處理，可開罰三萬至七十五萬元；若霸凌行為人為公司最高負責人，最高可開罰一百萬元。

不過條文也提及，若申訴人有意願，可改成協調，假設協調不成立，再繼續展開調查程序，但協調機制可能引起「搓湯圓」、「喬事」疑慮。

對此，職安署長鄒子廉解釋，因職場霸凌樣態多元，且有模糊地帶，有可能只是一時講話大小聲，協調機制只是讓申訴人先做理解，考量要不要往下走，若申訴人想繼續調查，就以申訴人意願為主。

勞動部勞發署北分署去年爆發職場霸凌案，並造成公務員輕生，引發各界關注職場霸凌議題。鄒子廉表示，此次修法，共計新增三條文，包括明確職場霸凌定義、強化內部申訴協調及調查處理機制、提供申訴人協助及保護措施、罰則等。

其中「定義」部分，明確定義職場霸凌為勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱等言詞或行為，致其身心健康遭受危害。當霸凌行為情節重大，一次性也可屬於霸凌範疇。

此外，勞工人數十人以上者應訂定職場霸凌申訴管道；勞工人數卅人以上者，應訂定職場霸凌防治措施、申訴及懲處規範。

鄒子廉說，當雇主知悉勞工遭受職場霸凌，應採取立即有效的適當措施，並於中央主管機關指定網站登錄，以降低吃案可能性。最高負責人為霸凌行為人時，勞工可逕行向地方政府申訴。

勞動部表示，當雇主未採取防治或適當措施導致職業病，或是最高負責人規避、妨礙或拒絕配合調查時可處三萬元至一五○萬元罰鍰，若雇主接獲申訴後未處理、或是對申訴人不利對待，將開罰三萬元至七十五萬元罰鍰。

而雇主未依規定登錄案件或採取防治、適當措施則會通知限期改善，不改善也處三萬元至七十五萬元罰鍰。最高負責人若被認定為霸凌行為人則可處一萬至一百萬元罰鍰。

鄒子廉表示，草案預告至四月十一日，近日也會邀雇主、勞工團體研商草案內容，最快五月送立院審議。