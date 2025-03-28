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培育綠領人才...環境部攜手28大專院校 4月下旬陸續開課

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部結合全國28所大專院校成立「淨零綠領人才培育聯盟」，推出48小時的「淨零綠領人才培育課程」，預計4月下旬起陸續開課。記者葉冠妤/攝影
環境部結合全國28所大專院校成立「淨零綠領人才培育聯盟」，推出48小時的「淨零綠領人才培育課程」，預計4月下旬起陸續開課。記者葉冠妤/攝影

「綠領人才」搶手，成為產業界爭相延攬的對象，預估未來五年，綠領人才需求成長1到3倍。環境部國家環境研究院結合全國28所大專院校成立「淨零綠領人才培育聯盟」，推出為期48小時的「淨零綠領人才培育課程」，課程費用1萬2000元，且30歲以下在學生、低收入戶者可獲學費優惠。預計4月下旬起陸續開課。

根據環境部發布的「綠領人才就業趨勢報告」，去年全台近3600家企業釋出綠領職缺，平均每月需求高達2.2萬人，8年內成長3.29倍，人才缺口直追AI產業的2.9萬人，顯示綠領人才需求的急遽成長。

環境部部長彭啓明指出，目前僅7%企業開出綠領相關職缺，未來隨著法規趨嚴與國際減碳壓力升高，預估未來5年內綠領職缺將有1至3倍的成長空間，市場對於具備碳管理與減排知識的人才需求將持續攀升，但目前部分坊間課程宣稱藉此課程可以透過碳權發大財，「跟詐騙沒兩樣」。

環境部攜手28所大專院校組成「淨零綠領人才培育聯盟」，於北中南東設立區域培育中心，讓參與者能夠就近上課，降低學習門檻，擴大參與基礎。

課程涵蓋氣候變遷及溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度、產品碳足跡，課程總時數48小時。國環院院長劉宗勇強調，許多人誤以為淨零排放課程僅適合理工背景者，但這次推出的培育課程，非常適合非理工科系者參加。

針對30歲以下大學、碩博在學生，享有6000元的半額補助，低收入戶則學費全免。此外，學員只要完成訓練並1次測驗就合格者，即可獲得環境部頒發的官方認證證書，並享有相關學費優惠。有興趣民眾可自4月1日上午9時起至國環院「淨零綠領人才培育課程」(https://ulvis.net/iTs8)查詢報名資訊。

淨零 環境部 職缺

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