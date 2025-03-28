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職場霸凌防治專章拚本會期通過 最高負責人霸凌罰百萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

去年勞動部勞發署北分署爆發職場霸凌，並造成員工輕生，震驚全國。勞動部於28日表示，《職安法》修法訂定職場霸凌專章今起預告，明確職場霸凌定義，並課予雇主預防責任，明訂罰則最重開罰150萬元，若最高負責人經認定為霸凌行為人，將開罰1~100萬元，預計今年5月送立法院，拚本會期通過。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，職場霸凌專章共有四大重點，首先是明確職場霸凌定義，不再模糊；第二是雇主應依事業單位規模訂定不同防治措施，並公開揭示；第三則是強化內部申訴、調查及處理機制，與提供申訴人協助及保護措施；第四是明定通報機制及被申訴人為最高負責人時，勞工可向外部提起申訴的處理機制及相關罰則。

鄒子廉還提到，國際上職場霸凌定義多以「持續性」為要件，但我國職場霸凌專章則明定若發生行為情節重大，不以持續發生為必要，避免「偶一為之沒關係」。

職場霸凌防治法制相關的罰則規定包括：雇主未採取防治或適當措施致職業病，被申訴人規避、妨礙或拒絕配合調查罰3~150萬元；雇主於接獲申訴後未處理、雇主對申訴人處以不利對待或處分罰3~75萬元；雇主未依規定於系統登錄申訴案件、雇主未依規定採取防治或適當措施，經通知限期改善，屆期未改善，罰3~75萬元；若是最高負責人經認定為霸凌行為人，則罰1~100萬元。

鄒子廉並強調，上述罰則規定主管機關得依事業規模、性質或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一。

鄒子廉表示，未來將在授權子法訂定雇主的調查時程為兩個月，必要時得延長一個月，並要求調查時必須有至少二分之一外部委員參與，後續也會比照《性別平等工作法》建置人才庫。而當霸凌行為人就是最高負責人時，考量內部調查機制可能失靈，鄒子廉也說，專章也明定，勞工可向地方政府提出申訴調查。

鄒子廉指出，《職安法》部分條文修正草案，包含新增職場霸凌防治專章今起預告14天至4月11日止，之後送勞動部法規會審查，並經行政院會會通過，預計5月送立法院，拚本會期通過，讓本次的《職安法》修法能夠順利展開。

鄒子廉表示，勞動部理解職場霸凌防治專章內容承受相當高的民意期待，在兩周預告期間，也會召開雇主、勞工團體說明會，希望社會各界能給予勞動部寶貴意見，讓法治更為健全。

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