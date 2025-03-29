

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「離職原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大離職原因有哪些。

「離職」是許多上班族在面對職場困境時，不得不考慮的選項，而影響這個決定的因素眾多，從薪資待遇、工作環境到人際關係，每個細節都可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草。本篇將整理6大常見離職原因，帶你一探上班族的真實心聲！

「薪資報酬不符期待」高壓低薪壓垮人 「人生規劃改變」追求更理想的自己

六大離職原因排行出爐！「這原因」讓上班族撐不下去想走人 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「離職原因」相關話題的討論，可以發現「薪資報酬不符期待」是社群熱論的焦點之一，其中，近期媒體報導台灣面臨「護理師離職潮」的消息廣受關注。

根據台灣護師醫療產業工會指出，自去年（2024年）年底至今年初，已有超過七百名護理人員離職，究其原因，「薪資與付出不成正比」深受護理從業人員共鳴，如有一名胸腔外科醫師便分享「病房護理師顧一床一整天三班24小時，健保才給不到800元，平均一位護師拿不到300元」，還有網友直言「薪水每年都說要調，還看不出來調在哪裡」、「錢給得不到位怎麼會有人呢」，認為高壓低薪的環境是離職的一大關鍵。

「人生規劃改變」也是常見的離職原因。有網友分享自己因計畫「去加拿大打工度假」而提離職，卻遭主管潑冷水，稱其「太衝動、不實際」，對此，許多有類似經驗的網友支持追夢，認為「那段回憶是最充實且珍貴的」、「光是可以跨出舒適圈，本身就是一件值得肯定的事」。

此外，也有民眾在討論區中發文表示，自己懷孕後「在沒有特別大的經濟壓力條件下，我選擇離職讓自己的身心靈保持愉快」，請益「懷孕不工作很奇怪嗎？」引起討論；有人擔心「生完好怕找不到工作」，但也有人認為此舉單純是「個人選擇」，「跟先生討論好就好，根本不需要管別人的眼光」。

而「健康問題」同樣是讓網友考慮是否離職的原因之一，如一名值夜班的網友便提到「上夜班上久了免疫力變差」、「常常胸悶+頭皮發麻感覺好像快猝死了」，雖然自己心中已有離職打算，但因公司尚未找到接替人選而猶豫不決，引來其他網友建議「公司不會因為少了你就停止運作，身體才是最重要的」。

也有網友分享自己過勞的經歷，表示「Burnout（過勞）是一種不可逆的狀態」，即使休長假也難以恢復，因此當工作嚴重影響身體狀況時，應謹慎衡量職場與生活的平衡。

另一方面，近日某科技公司技術長提離職時遭董座刺殺身亡的新聞震驚社會大眾，也帶動離職相關的話題討論；部分民眾認為這起事件是上下級間「溝通不良」導致的極端職場悲劇，也使人重新思考職場中的人際關係經營與情緒管理的重要性。

離職的決定往往是多重因素交織的結果，無論是長期累積的壓力，或是某一次與同事、主管爭吵後的下定決心，當工作環境讓人感到身心俱疲、無法喘息時，最終可能會促使人做出這樣的選擇。因此，如何在職場中建立健康的溝通模式，及時調整職涯方向，是每位上班族都需要思考的重要課題。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「離職原因」相關討論則數。

觀測期間： 2024/12/03-2025/03/03，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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