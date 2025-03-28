想把人逼走！OL淚訴懷孕後「老闆變了」 網全挺撐下去：別留情面

懷孕不是逼走人的藉口！一名孕媽在Dcard發文淚訴，和老闆一直相處融洽，直到自己懷孕，對方開始以各種藉口處處針對，只為把她逼走，例如明知她懷孕還刻意指派勞力活，工作內務也是各種刁難與干擾。她委屈的說「每天上班都很焦慮，同事都很怕會影響到寶寶」，坦言越來越沒有動力上班。

原PO在小型的會計師事務所上班，一直都有配合加班，也都是全勤。懷孕前老闆都會跟她們聊天或送點心，知道她懷孕後卻開始想把人逼走，諸如指定她將兩箱A4紙從1樓搬到2樓，嫌棄工作效率差、明明進度超前卻只盯她一個。

原PO還爆料，客戶打電話來確認資料問題時，老闆恰巧在旁邊，明知她在回答客戶問題卻一直插嘴，還怪自己故意不理他。某次又要她把客戶一整年度的憑證從2樓搬下來，最後看也不看一眼。更可惡的還有老闆跟主管說客戶的資料已經交代給她，實際上根本沒拿到，好在有同事幫忙作證才沒有挨罵，就連離職同事的職務也沒有平均分配，全部都丟給她。

貼文曝光後網友紛紛安慰，「老闆態度滿明顯就是要你自願離職」、「撐下去領滿就對了，不用講情面，育嬰留停過後還可以拿個非自願離職」、「再撐兩週先請安胎假吧，中間產檢假一樣照請，請完接著產假、育嬰假，有特休的話也一起請一請，全部休完直接離職」、「一定要撐著，然後育嬰假期間找下家」、「之前同事懷孕主管也是開始刁難她，叫她爬高又搬重物，我就一直幫同事說話，主管還裝傻」。