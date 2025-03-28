半導體、科技業大廠搶才 台科大徵才博覽會釋1.6萬職缺

近年資電產業夯，半導體、科技大廠紛紛祭出高薪搶人，國立台灣科技大學今舉辦徵才博覽會，就吸引210家企業開出逾1.6萬個職缺。更有不少企業提供獎學金與培育計畫，其中，華碩提供最多4年共112萬元，要提早鎖定優秀人才。

台科大說，本次徵才博覽會共210家企業參與，提供逾1.6萬個職缺，涵蓋科技、半導體、資通訊、製造、金融及綠能等領域；更有129家廠商提供實習機會，協助學生提前接軌職場，還有34家企業專門開出外籍生職缺。

台科大表示，本次參與企業包含台積電、艾司摩爾（ASML）、光寶科技、英業達、大立光、台達、廣達、鴻海、美光、光林智能、希達數位以及第一銀行、華南銀行等知名企業。其中，科技業與製造業占比超過7成，金融、資通訊及營造業也有近40家企業參與，並有68家廠商深入校內舉行徵才說明會，提供職場趨勢與發展機會解析。

然而，隨著產業缺工問題浮現，多家企業更加碼提供獎學金與完整的新秀培育計畫，其中，華碩提供最多4年共112萬元獎助學金提前網羅菁英，顯示企業對人才儲備的迫切需求。

台科大校長顏家鈺表示，台科大憑藉國際化環境與密切的研發、產學合作，培育許多具實作與國際經驗的高端技術人才，使學生畢業生能快速銜接職場。期待就業博覽會成為企業與優秀人才的最佳媒合平台，助力學生開創理想職涯。