這國翻譯需求逆勢狂飆 外包預算暴增285%

據獵人頭公司瑞星管顧（Rising Management Consulting）2024年人力缺口調查報告顯示，台灣進入高人力通膨時代，企業面臨人力短缺的情況下，紛紛選擇「商業委外」的方式解決單次性業務需求，數位外包接案平台「出任務」網站數據顯示，2024企業外包案件、預算雙成長，預估2025年整體外包市場商機有望達1.5億元。

其中，由於韓星來台活動大幅成長，韓語文字翻譯、即時口譯案件數量與預算逆風狂飆，其中即時口譯平均預算為41,193元，相較2023年成長逾5倍、文字翻譯預算亦成長超過1.74倍。

「出任務」表示，遠距工作模式蓬勃發展，衍生出的數位工作者則成為外包接案市場的受惠者，其不受限於場地、有網路即可工作的特性，促使「數位遊牧」一詞首次進榜，即占據出任務2024年站內文章熱門關鍵字第三名。

「出任務」指出，根據網站數據可見外包市場規模自疫情後持續爆發性成長，加上整體大環境的缺工問題依舊存在，相當看好接下來企業發案及接案客數的成長性。在人力稀缺、生活消費通膨下，有利於企業、接案客在外包市場的發展，企業透過外包形式有效運用有限資源，而身為上班族的兼職接案客則能利用空閒時間增加收入，創造雙贏局面。

南韓明星亞洲市場經營策略受限於對岸禁韓令，使得台灣成為日本市場外的「首選」地區，專場、拼盤演唱會、見面會百花齊放，2024年幾乎每周都有韓星活動，韓語文字翻譯、即時口譯案件數量與預算卻逆風狂飆，其中即時口譯平均預算為41,193元，相較2023年成長逾5倍、文字翻譯預算亦成長超過1.74倍。

除韓語翻譯需求成長外，據出任務網站數據顯示，2024年預算成長最大外包案件類型為財務會計、法律諮詢、企業顧問等的「專業顧問」，漲幅為102.2%，其次依序為「攝影娛樂(+54%)」、「平面設計(+24.3%)」。「專業顧問」案件類型中以「財務會計」需求增加最為明顯，因企業從規劃借貸、記帳、繳付營業稅，乃至於長期財務規劃皆需仰賴專業會計師協助，且在每年報稅季前需求明顯增加。

隨著基本薪資連9年調漲，企業人事成本逐年增加下，非長期、例行性業務內容的單次任務委由外部專業人才協助更具效益，2024年外包案件量較前年增加12%、預算增加31％，案件預算大幅增長代表外包的依賴度及信賴度皆有一定程度提升。詳細觀察網站數據更發覺，2024年案件量在春節後的求職潮來到一波高峰，可見企業在解決人力通膨問題時，正逐漸朝向使用更多元的型態填補人力空缺，傳統正職招募不再是唯一解。

進一步分析出任務網站站台數據，2024年企業外包預算以法律服務、會計服務、建築服務業等各種專業、科學及技術服務的「專業、科學及技術服務業」最為游刃有餘，特別在「專業顧問」預算平均居間為新台幣30萬至50萬元，「翻譯寫作」、「程式開發」、「平面設計」類型案件單筆預算更超過新台幣15萬，甚至機會達新台幣30萬元，推測其主因為專業門檻較高，以法律服務業的文件翻譯外包為例，除高水準的語言能力外，同時須具備一定程度的法律知識，才能用詞精準並完整傳遞其原義。