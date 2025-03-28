快訊

茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

北一女師被抹紅檢舉 蔣萬安表態：堅定捍衛言論自由

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

七成人領不到均薪4.6萬元 調查：56.3%企業第2季有加薪計畫

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據行政院主計總處資料顯示，2024年未達平均薪資勞工比率連年增加，已經達到69.2%、逼近七成，是統計以來最高，但根據yes123求職網最新調查顯示，對於接下來的薪酬規劃，有56.3%的企業透露，在今年第2季有加薪計畫，比例低於首季的65.3%，但略高於去年同期的54.8%。

其中又分成了：43%計畫「績效加薪」；僅有13.3%才是計畫「全面加薪」，至於預計加薪幅度，此次調查發現，平均落在4.5%。

當然除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，yes123求職網指出，本次調查也發現，合計有四成四的企業表示，在第2季「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的42.1%，創下七年以來同期新高。

這當中又分成：29.6%為「平均金額沒有比去年同期高」；14.6%為「平均金額比去年同期高」。

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數；其中加薪意願比較高的資方，應該以缺工中的行業為主。屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，也已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。

加薪 求職

延伸閱讀

志氣十足、不愁發展！ 2025不是升職就是加薪的「四大生肖」

戰航管、電偵、網路戰列國軍第二波加薪 後勤再檢討

中小企業減稅利多！勤業眾信解析增僱、加薪兩大重點

高雄義大醫院升格醫學中心 加薪留住員工

相關新聞

你猜對了嗎？Z世代最想撕下的職場標籤是這三樣

今年28歲以上年輕人被稱為Z世代，但社群媒體的普及，不少炫富影片也進一步放大「財務焦慮」，從薪資比較到生活質感，每一則貼...

話中有話？職場老鳥總用「4字」質問 過來人共鳴：耳朵快長繭

在職場生存不僅要懂淺規則，更要聽懂前輩的話中有話！一名網友在Dcard發文抱怨，公司的前輩總愛用「我請教你」四個字提問，然而不論是場合或是對方的口氣都可以感受到言外之意，直呼「好像講出這句話都不是要請教的意思」。

25歲女轉行綠電人才 工作半年薪資破40K

「男生能做的，我也可以！」來自高雄的一名8年級女生郭小瑄，不僅高職畢業後先去當4年志願役兵役，退伍後聽聞太陽能產業未來發...

台北人怎麼了？她休假遭主管酸「不缺錢」 想換單位還被暗算

在職場上受到不公平對待應蒐集證據，保護自己。一名女網友發文，稱她本身是台北人，在金融業工作，主管卻頻繁拿「台北人」開玩笑，認為台北人「不缺錢」，讓她感到很不舒服，對此，有網友勸她一定要蒐集證據。

Z 世代47.4%已換兩份工作 最後一根稻草是這「三件事」

根據1111人力銀行27日發布的調查顯示，「薪資待遇」依然是Z世代最重視的求職條件，高達83.3%的受訪者將其列為首要考...

Z世代「薪」情如何？ 平均薪資38,494元、逾七成不滿意

根據1111人力銀行27日發布的最新調查顯示，發現受訪的Z世代上班族平均薪資來到38,494元，比起去年的36,040元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。