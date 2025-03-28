七成人領不到均薪4.6萬元 調查：56.3%企業第2季有加薪計畫

根據行政院主計總處資料顯示，2024年未達平均薪資勞工比率連年增加，已經達到69.2%、逼近七成，是統計以來最高，但根據yes123求職網最新調查顯示，對於接下來的薪酬規劃，有56.3%的企業透露，在今年第2季有加薪計畫，比例低於首季的65.3%，但略高於去年同期的54.8%。

其中又分成了：43%計畫「績效加薪」；僅有13.3%才是計畫「全面加薪」，至於預計加薪幅度，此次調查發現，平均落在4.5%。

當然除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，yes123求職網指出，本次調查也發現，合計有四成四的企業表示，在第2季「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的42.1%，創下七年以來同期新高。

這當中又分成：29.6%為「平均金額沒有比去年同期高」；14.6%為「平均金額比去年同期高」。

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數；其中加薪意願比較高的資方，應該以缺工中的行業為主。屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，也已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。