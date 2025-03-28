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你猜對了嗎？Z世代最想撕下的職場標籤是這三樣

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人力銀行調查顯示，Z世代最不想被貼上抗壓性不足的標籤。圖/1111人力銀行提供
人力銀行調查顯示，Z世代最不想被貼上抗壓性不足的標籤。圖/1111人力銀行提供

今年28歲以上年輕人被稱為Z世代，但社群媒體的普及，不少炫富影片也進一步放大「財務焦慮」，從薪資比較到生活質感，每一則貼文都可能加深年輕人對經濟現況的憂慮。這些複合壓力，正影響Z世代的職場價值觀與求職策略。

1111人力銀行「Z世代生存的壓力調查」顯示，66.8% 的 Z 世代認為社會普遍對他們存有偏見，而他們最想撕掉的標籤依序是：抗壓性差、不夠努力及缺乏職場倫理。

調查發現，受訪的Z世代上班族平均薪資38,494元，比起去年36,040元高出2,454元，但即便有成長，依舊有超過7成（77.7%）的Z世代上班族，不滿意現在的薪資待遇。然而，在不滿意薪資的同時，Z世代也同樣願意追求娛樂消遣而花錢放鬆。調查顯示，有59.7 % 的人願意花費吃美食；其次，則是願意月租串流影音（51.3%）；第三則是出國旅遊（50%），曾仲葳分析，即使薪資與生活成本可能有落差，但懂得生活的Z 世代，依舊會一邊面對的挑戰、一邊兼顧生活品質。

面對薪資不滿意，Z世代並未消極以對，反而積極尋求解方。調查顯示，29.1% 的受訪者已經有兼職工作，相較去年的27.9%微幅上升1.2%。其中，最受青睞的兼職類型為時間彈性且薪資較高的活動展場打工（28.9%）；其次為文書行政工作（27.8%）；而能夠遠端工作的社群小編（21%） 也成為熱門選擇。這顯示出 Z 世代更重視工作彈性，並願意透過多元收入來源提升財務穩定度。

儘管 Z 世代已逐漸成為職場主力，外界對他們的刻板印象卻仍然揮之不去。調查顯示，66.8% 的Z世代認為社會普遍對他們存有偏見，而他們最想撕掉的標籤包括：「抗壓性差」（52.7%）、「不夠努力、怕吃苦」（48.6%）以及「缺乏職場倫理」（43%）。此外，「躺平族」（36.1%）與「過於自我中心」（22.2%）等評價，也讓不少 Z 世代感到無奈。對此，1111 人力銀行公關經理曾仲葳指出，許多 Z 世代並非缺乏工作態度，而是更強調生活與工作的明確分界，這樣的價值觀不代表他們不重視工作，而是選擇以不同的方式經營職涯與生活。

另外，在物價高漲的時代，Z世代依舊有自己的財務規劃方法。調查發現，Z世代上班族平均可以存下11,623元。其中有 73.6% 的人會選擇儲蓄佔最多數，其次則是有58.8% 的人會投資 ETF，另有 54.7% 則選擇購買股票。而在投資行動上，63.8% 的受訪者已擁有證券帳戶，另有 4.1% 正準備開戶，顯見即使外界的薪資條件未能符合心中理想，他們仍積極理財，尋求自身財務穩定。

此外，為了鼓勵 Z 世代勇敢追夢、挑戰高薪，1111 人力銀行特別開出「百萬年薪」職缺，包括年薪上看 200 萬元的「AI 資料科學副執行長」，以及破百萬元的「資料科學工程師」。

職場 薪資

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