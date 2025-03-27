25歲女轉行綠電人才 工作半年薪資破40K

「男生能做的，我也可以！」來自高雄的一名8年級女生郭小瑄，不僅高職畢業後先去當4年志願役兵役，退伍後聽聞太陽能產業未來發展看好，非本科系畢業的她，參與太陽能光電技術應用班職訓課程，訓後不僅順利就業，工作半年薪資破40K，讓她直說「很開心做對選擇」。

25歲的郭小瑄在高職就學期間學習的是機械繪圖，因看好太陽能產業前景，擁有繪圖專長的她，先到太陽能建設公司當繪圖員，工作期間大量接觸太陽能相關知識，讓郭小瑄對產業益發有興趣，決定轉換跑道當工程師，並參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開設的「太陽能光電技術應用班」職訓課程。

郭小瑄說，「起初我連配線圖都看不懂」，好在職訓課程以基礎核心原理打底，搭配完整紮實的實作訓練，職訓期間還傳承許多實務經驗。郭小瑄在結訓前就取得太陽光電乙級、室內配線與工業配線丙級等3張證照，訓後順利到業界上班，工作不到半年月薪已破40K。

她強調，「男生能做的，我也可以！」雖然從頭開始學起，且工作時常要爬高爬低、日曬雨淋，但自己樂在其中不以為苦，相信只要願意付出，就能為自己創造價值，鼓勵想要學技能或轉換跑道的人，不要害怕嘗試，設定好目標就努力去執行，「有心學習就沒有做不成的事」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應政府綠能政策，太陽能產業需求人力殷切，產業前景看好，學員職訓後可從事太陽能系統規畫、監工、保養及維護等工作，起薪約落在35K至38K，但累積經驗後，薪資要超過50K不成問題。